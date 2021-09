Proxima Music ospita una masterclass di batteria

Proxima Music, in vista del nuovo anno di corsi, ospita a ottobre una masterclass di batteria con Davide Pecchioli, il batterista di Alessandra Amoroso

Una masterclass con David Pecchioli, batterista di Alessandra Amoroso. A proporla è Proxima Music che, in vista del nuovo anno di corsi al via da lunedì 20 settembre, sta stringendo una rete di collaborazioni con musicisti di tutta Italia che nei prossimi mesi faranno tappa ad Arezzo per proporre appuntamenti di formazione e di specializzazione. L’intenzione della scuola aretina, infatti, è di affiancare le tradizionali lezioni di strumento e di canto con eventi volti a consolidare l’educazione musicale sul territorio locale per fare emergere futuri professionisti.

Questo obiettivo anima anche la masterclass con il fiorentino Pecchioli che, organizzata dal maestro di batteria aretino Lorenzo Nocentini, sarà ospitata nel mese di ottobre dalla sede di Proxima Music in via Severi. L’incontro proporrà un’occasione di confronto con un batterista che, a soli trent’anni di età, vanta un curriculum con oltre mille concerti in tutto il mondo e condividerà un’esperienza maturata su palcoscenici e studi di registrazione al fianco di numerosi cantanti italiani.

La carriera di Pecchioli ha preso il via con la vittoria di alcuni dei principali concorsi nazionali per batteria Under18 e con l’ingresso, ad appena diciassette anni nel 2009, nella band ufficiale di Alessandra Amoroso di cui tuttora fa parte, ma nel frattempo ha affiancato anche altri artisti quali Raf, Pupo, Federica Carta e Alessandro Canino. La masterclass di Proxima Music partirà dalla sua esperienza personale per proporre un percorso alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità del lavoro del batterista con un focus sulla preparazione dei tour, sulla registrazione e sullo strumento, prevedendo anche la presentazione di approfondimenti tecnici e la realizzazione di alcuni brani dal vivo. Per ottenere informazioni o per iscriversi all’evento è possibile scrivere a info@proximamusic.academy o chiamare il 331/199.78.65; per partecipare sarà necessario associarsi a Proxima Hub.

«Questa masterclass – commenta Pecchioli, – vuole essere un’occasione di confronto e di stimolo rivolta soprattutto a giovani batteristi che sognano di intraprendere una carriera professionistica. In un primo momento racconterò i diversi aspetti del lavoro del batterista, illustrerò alcuni elementi tecnici e mostrerò l’esecuzione di una serie di brani, poi sarò a disposizione degli allievi per rispondere ad ogni domanda e per esaudire ogni loro curiosità relativa all’utilizzo di questo strumento su un palco o in uno studio di registrazione».