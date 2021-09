Le migliori webcam per lo streaming di contenuti sui social media

Che tu sia un influencer dei social media, un giocatore o che tu abbia un canale YouTube, avrai bisogno di una webcam adeguata per condividere i tuoi contenuti online. Non tutte le webcam sono uguali e alcune funzionano meglio grazie a caratteristiche diverse.

Lo streaming sui social media sta diventando così popolare al giorno d’oggi, che molte persone si stanno buttando in questo settore per guadagnare soldi extra. Se sei una di queste persone, continua a leggere per scoprire le migliori webcam da utilizzare per le tue esigenze di streaming sui social media.

Webcam esterna per lenti migliori

Le webcam che si trovano già preinstallate nella maggior parte dei dispositivi non sono della migliore qualità. Rispondono a esigenze semplici come partecipare a riunioni o videochiamare, ma quando si creano contenuti per i social media, si vuole qualcosa che catturi ogni secondo con un obiettivo di alta qualità. Le webcam che hanno un sensore CMOS più grande sono la scelta migliore perché hanno il controllo del microfono integrato, che molte webcam interne non includono.

Le webcam esterne sono utili se ti muovi molto durante la trasmissione dei tuoi contenuti streaming, come nel caso dei video tutorial su come fare le cose. Hai bisogno di qualcosa di robusto che non si rompa facilmente, e ci sono un sacco di opzioni economiche disponibili.

4K per la migliore qualità dell’immagine

Rispetto alla risoluzione 1080P a cui siamo tutti abituati, il 4K offre una definizione superiore con 3840 x 2160 pixel. Con il 4K ci sono quattro volte più pixel sullo schermo rispetto al 1080P, ma non tutte le webcam hanno questa opzione. Considera questa webcam Logitech che ha anche delle cuffie con cancellazione del rumore per ottenere un’immagine della migliore qualità possibile. Quando trasmetti in streaming ai tuoi fan, vuoi avere la certezza che ricevano un’immagine di altissima qualità.

Il 4K è il prossimo grande passo nello streaming video, e presto tutti i contenuti dei social media useranno questa tecnologia. Una webcam con funzionalità 4K funziona bene anche nelle stanze più scure, dove la luce deve essere aggiunta per contrasto. Con la produzione di luce artificiale e lo streaming in alta definizione, si può facilmente illuminare un video scuro con questa webcam.

Webcam PTZ

Pan/tilt/zoom è ciò di cui avete bisogno per una buona registrazione video perché potete impostare le caratteristiche in modo diverso in base alle vostre esigenze. Avete bisogno di zoomare o fare una panoramica a sinistra senza interrompere il video? Le webcam PTZ sono ideali per questo, perché sono integrate nel dispositivo. Non dovrete preoccuparvi di cambiare posizione ogni volta che cambia la messa a fuoco. La webcam ruoterà e si sposterà automaticamente nella posizione appropriata di cui avete bisogno.

Le webcam PTZ permettono di fare queste modifiche dal sistema, in modo da non essere disturbati dallo spostamento fisico della telecamera. In questo modo, non avrete movimenti sfalsati o riprese poco chiare ogni volta che cambierà la scena.

Lo streaming video è molto facile, ma può essere difficile trovare una telecamera che soddisfi tutte le tue esigenze di contenuto. La maggior parte dei telefoni ha la funzione incorporata per lo streaming in diretta, ma quando si producono contenuti di valore con video di qualità da un computer o da un portatile si vuole avere la migliore webcam disponibile sul mercato.