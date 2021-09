JYSK continua ad espandersi in Italia

Il processo di espansione in Italia dell’azienda scandinava JYSK, fondata in Danimarca nel 1979, continua: obiettivo aprire 300 negozi

Lo sviluppo in Italia di JYSK, azienda che propone una grande offerta di prodotti in stile nordico alla portata di tutti per il dormire e l’abitare, procede inarrestabile, creando posti di lavoro e nuove opportunità in tutta Italia.

Il piano d’espansione di JYSK, nonostante la pandemia, ha portato all’apertura di ben undici punti vendita di successo negli ultimi dodici mesi, tra cui l’apertura dello store numero 3.000 nel mondo al Da Vinci Village di Fiumicino. Nel solo mese di agosto JYSK ha aperto tre negozi in meno di due settimane: a Genova, a Mantova (San Giorgio Bigarello) e ad Avezzano, in Abruzzo.

Sono sempre di più così i punti vendita JYSK dove scoprire l’ampia selezione di mobili, tessile per la casa, articoli decorativi, biancheria da letto, materassi e mobili da giardino d’ispirazione scandinava.

Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia, afferma con soddisfazione: “Ad oggi in Italia, abbiamo sessantasei negozi e un ambizioso piano di espansione. Ma non solo, rinnoveremo tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024. Il nuovo concept che abbiamo lanciato lo scorso anno è già un successo. Il prossimo 8 ottobre festeggeremo il restyling dello store di San Giuliano Milanese, il primo di una lunga serie”.

Il processo di espansione continua di pari passo con quello delle nuove assunzioni: nove a Genova, dove sono ancora aperte tre posizioni come Sales Assistant part-time al 50%; sette a San Giorgio Bigarello con due posti come Sales Assistant part-time al 50% ancora vacanti; sette ad Avezzano dove si cercano lo Store Manager e il Deputy Store Manager. A cui vanno aggiunte tutte le posizioni ancora aperte: per perseguire l’obiettivo dei 300 nuovi negozi nel nostro Paese, nei mesi scorsi JYSK ha infatti lanciato la più grande campagna di Employer Branding mai realizzata dall’azienda ed è attualmente alla ricerca di personale in tutta Italia.