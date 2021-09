Fiamma di Gemma Costa arriva al Teatro Trastevere

Dal 21 al 23 settembre il Teatro Trastevere ospita lo spettacolo “Fiamma” di Gemma Costa con il sostegno dell’Associazione culturale Sbagliando S’impara

Fiamma è un’adolescente con una visione del mondo atipica che la rende unica; non riesce ad adattarsi alla vita e la vita a lei. Nel suo immaginario, in cui le persone sono insetti, i corridoi tappeti rossi e l’ospedale è la Luna, si dipana il filo di un racconto venato di umorismo che compone mano a mano lo spazio scenico come fosse un puzzle. La diversità, la solitudine, la voglia disperata di vivere, la paura di morire, dunque lo scarto tra la propria percezione della vita contro la realtà del mondo: tutto questo Fiamma racconta, aprendosi delicatamente al pubblico, tra prosa e poesia, parole e movimento, forti emozioni e una spiccata autoironia. Gli ultimi avranno l’ultima parola e alla fine diventeranno primi; anche se nessuno sa cosa sia la fine e soprattutto se ci sarà.

Fiamma è ricerca di identità, qualunque essa sia, purché fuoriesca libera e cosciente. Il testo di Gemma Costa è nato dall’amore e dalla necessità di condividere con gli altri un’esperienza di vita che l’autrice ha potuto fare grazie all’Associazione culturale “Sbagliando S’impara” ovvero delle lezioni di teatro per sei mesi presso il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La sfida è stata quella di trattare il dramma e la complessità di certi argomenti con leggerezza e perciò di far arrivare contemporaneamente al pubblico due piani di racconto, il comico e il drammatico, avendo molta fiducia nei sorrisi, che sono una via imbattibile da percorrere se si vuole creare empatia con il dramma e seminare bellezza. Lo spettacolo debuttò in forma di studio a settembre 2019 in occasione del Festival InDivenire 2019 presso lo Spazio Diamante di Roma vincendo come miglior progetto WEB. Dopo due anni finalmente torna sul palcoscenico affiancato dalla sua versione in forma di libro, illustrato da Paola Franco e in uscita a settembre 2021 per Rapsodia Edizioni.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

Prezzo del biglietto 15 euro (prevista tessera associativa)

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

Contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/