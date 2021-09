Svelate le cifre del contratto di Messi al PSG

Calcio: l’Equipe svela i numeri del contratto faraonico che ha legato Lionel Messi al Paris Saint Germain. La stella argentina guadagnerà 110 milioni netti in tre anni

Stipendio da capogiro per Leo Messi, da quest’anno al Psg dopo una vita passata al Barcellona. Al club parigino l’acquisto del campione argentino, che in estate si è svincolato dai blaugrana ed è quindi arrivato a parametro zero, è costato carissimo proprio in termini di stipendio. Come racconta L’Equipe, infatti, la Pulce argentina percepirà uno stipendio pari a 110 milioni di euro netti in 3 anni, così suddiviso: 30 milioni di euro il primo anno, che diventeranno 40 nel secondo e nel terzo. Per un totale, appunto, di 110 milioni. Non solo. Perché Messi sarà pagato anche in criptovaluta: dei 30 milioni di euro netti, prenderà 1 milione in Psg Fan Token, la moneta del club.