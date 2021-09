Moda: Understatement Milano e MP Massimo Piombo insieme

Understatement Milano e MP Massimo Piombo insieme per una speciale collaborazione: arrivano sul mercato cappotti e maglioni AI 2021/22

Lo stile sobrio, urban ed essenziale di Understatement Milano, brand fondato da Paolo Salluzzi e Matthias Tarozzo, e l’iconica eleganza, ricerca e anima sartoriale di MP Massimo Piombo, brand dell’omonimo stilista e direttore creativo, insieme per una speciale collaborazione dedicata alla stagione AI 2021/22.

Protagonisti cappotti e maglioni per lui e per lei, in cui viene valorizzata la scelta dei filati più pregiati quali la baby alpaca delle Ande peruviane, il lambswool inglese, il mohair. Forme classiche e raffinate e twist inaspettati che irrompono per affermare una personalità decisa e uno stile che non ha paura di osare.

Fil rouge della collezione: fantasie e tessuti esclusivi, cura meticolosa di ogni minimo dettaglio e una manifattura sartoriale, tutta completamente italiana.

Un progetto di grande artigianalità che si sviluppa in una produzione limitata guidata dalla passione e orientata alla più alta qualità e ricerca: «Questo progetto nasce da una grande amicizia e si fonda sulla volontà di creare una collezione fatta di pochi pezzi ma dalla forte identità, realizzati a mano in Italia da artigiani esperti. Ciascun capo nasce dalla stessa visione di ciò che per noi è la l’idea di moda, ovvero eccellenza, tessuti esclusivi e couture dal sapore squisitamente italiano», dichiarano gli ideatori della collaborazione.

I cappotti:

Dal blue navy, ai marroni pied-de-poule, passando per i beige dell’alpaca naturale, fino al corallo che emerge da giochi di trame tridimensionali. Linee classiche e pulite che lasciano spazio a tessuti come le lane vergini, il morbido cashmere e la pregiatissima baby alpaca, tutte fibre ricavate da allevamenti certificati e con processi di tosatura rispettosi degli animali.

I maglioni:

Girocolli e dolcevita in puro lambswool con trama a nido d’ape, dove al classico blu-navy ed al cammello naturale si affiancano colori accesi come il magenta brillante per lei ma anche per lui.

La collezione sarà in vendita in esclusiva nello store/showroom di Understatement Milano in Via San Maurilio a Milano e online sul sito https://understatementmilano.com/