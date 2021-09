Su Rai Gulp programmazione speciale sull’Afghanistan

Rai Ragazzi per le ragazze e i ragazzi dell’Afghanistan: due appuntamenti da Oscar in prima serata su Rai Gulp e un progetto tutto italiano

In segno di vicinanza alle ragazze e ai ragazzi afghani e per fornire al pubblico più giovane una chiave di lettura degli avvenimenti di queste settimane, Rai Ragazzi avvierà una programmazione speciale su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre).

Sabato 18 settembre, primo week end dopo la riapertura delle scuole, Rai Gulp trasmetterà alle 20.30 in prima visione il film d’animazione “I Racconti di Parvana”, film candidato all’Oscar 2018, coprodotto da Angelina Jolie, sulla storia di una ragazza undicenne che sotto il primo regime dei talebani indossa abiti da ragazzo per ricercare suo padre e salvare la sua famiglia. Tratto dal libro di Deborah Ellis “Sotto il burqa”.

Il successivo sabato 25 settembre, sulla stessa rete e alla stessa ora, andrà in onda il film vincitore dell’Oscar 2020 nella categoria documentari: “Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl)”. “Imparare lo skateboard in una zona di guerra (se sei una ragazza)” mostra la quotidianità delle ragazze afghane nel 2019, in famiglia e in società, impegnate nella difficile lotta per i propri diritti e contro la violenza di genere. In una scuola di Kabul, le ragazze, oltre a leggere e scrivere, imparano a lanciarsi e fare evoluzioni con gli skate.

A questi due capolavori di produzione internazionale, si aggiungerà nel prossimo anno il film d’animazione italiano, coprodotto da Rai Ragazzi, dalla società Larcadarte e dal Ministero dell’Istruzione, “Nel mare ci sono i coccodrilli”, tratto dal celebre libro di Fabio Geda sulla storia vera del ragazzo afghano Enaiatollah Akbari, giunto in Italia dopo un viaggio interminabile e avventuroso. Il film, attualmente in produzione, verrà trasmesso da Rai Gulp nel prossimo anno e verrà poi usato nelle scuole come strumento didattico.