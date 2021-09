Dall’uomo incinto al nido: arrivano nuove emoji

In arrivo sulle app di messaggistica il set Emoji 14.0: dall’uomo incinto al cuore coreano, dal nido agli scivoli ecco tutte le novità

È ancora l’inclusione il tema principale del set Emoji 14.0, la nuova serie di icone in arrivo a fine anno. Il set include un totale di 838 caratteri, tra questi 37 emoji inedite.

Oltre a nuove scelte di faccine, oggetti e gesti delle mani, saranno rilasciate tra fine 2021 e inizio del 2022 su tutti i dispositivi le emoji dell’uomo incinto e della persona generica incinta. Un altro passo, spiega Emojipedia, verso l‘inclusione. Le nuove opzioni di gravidanza, infatti, possono essere utilizzate da uomini trans, persone non binarie o semplicemente donne con i capelli corti. E non solo. Potranno essere usate anche per scopo ironico, come ad esempio per descrivere la pancia gonfia dopo un’abbuffata.

Tra le altre novità in arrivo nei prossimi mesi, anche la mano con indice e pollice incrociati. Questo gesto è noto come “cuore coreano” ed è stato reso popolaredalle celebrità sudcoreane, tra cui attori, star del K-pop e comici. Lo stesso gesto può essere utilizzato a seconda del contesto per indicare un bene di lusso/costoso o una richiesta di denaro.

Le nuove emoji, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriveranno su tutte le piattaforme, chi prima chi dopo, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022.