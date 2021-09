Quayola: i media usati a regola d’arte

Scopriamo attraverso la Mostra di Quayola un modo rivoluzionario di usare i media: con le regole dell’arte. Dal 29 settembre, al Palazzo Cipolla a Roma

Una rivisitazione dell’arte classica

Nell’arte di Quayola i media diventano luogo d’espressione dell’arte classica. La mostra al Palazzo Cipolla a Roma insegna un nuovo modo di intendere la tecnologia. Gli strumenti ftecnologici sono, oramai, parte integrante della nostra vita. L’artista li mostra in una nuova prospettiva. L’educazione della sublime arte classica rivive attraverso i nuovi sistemi che l’uomo ha a sua disposizione.

Passato e futuro si incontrano in Quayola

Tra le opere in mostra a Roma, sarà presente un omaggio alle sculture di Michelangelo. Una serie di blocchi di marmo rimangono incastrati tra la potenza e l’atto aristotelici. Come le opere del maestro del ‘500, avrebbero potuto essere ma non sono. Quayola ci riporta al passato, ma con i media: gli strumenti del futuro. Usa un braccio meccanico al posto dello scalpello, e i pixel al posto della tavolozza. Può dunque la tecnologia creare arte? Sì, ma con una mente creativa e peculiarmente umana come quella di Quayola.

Anche la tecnologia può essere poetica

Artista di origine romana e londinese di adozione, Quayola crea una nuova visione del mondo digitale. La freddezza dei metodi computazionali diventa mezzo per rivivere la poetica dei quadri rinascimentali. L’arte futurista si fa inafferrabile e immateriale, nell’utilizzo di media come i video. Ma anche tangibile e materiale attraverso stampe e sculture. Un corpus d’opere magnifico che ci riporta all’età dell’Umanesimo. Dove l’uomo, nonostante le rivoluzioni tecnologiche, si pone nuovamente al centro e si fa protagonista degli eventi.

La mostra nel contemporaneo Palazzo Cipolla

Il Palazzo Cipolla fin dalla sua nascita si è posto come luogo di incontro tra passato e futuro. Con la collaborazione di Musei Internazionali, ha esposto opere che hanno fatto la storia dell’arte, ma anche opere contemporanee che gettano un occhio lucido sul presente. La mostra di Quayola è una di queste. E non poteva che essere collocata in questo museo, essendo una perfetta sintesi tra l’arte del passato e quello del futuro.

