Da Klimt a Escher: le mostre d’autunno di Arthemisia

Un autunno pieno d’arte con le mostre di Arthemisia: da Klimt a Escher, dai Macchiaioli ai videogames che hanno segnato un’epoca

Dopo un anno e mezzo di astinenza dalle grandi mostre d’arte, finalmente nel prossimo autunno si potrà tornare a gioire ed emozionarsi coi capolavori dei più grandi artisti di ogni tempo.

Arthemisia presenta un ricco programma espositivo, confermandosi ancora una volta la più importante azienda nell’organizzazione delle grandi mostre d’arte.

I CAPOLAVORI DELL’ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO A SHANGHAI

Per la prima volta un nucleo di opere tra le più importanti custodite all’Accademia Carrara di Bergamo saranno visibili in Cina, e precisamente al Bund One Museum di Shanghai, dal 12 agosto fino al 3 gennaio 2021.

ESCHER

A Palazzo Ducale di Genova sarà ospitata dal 9 settembre la più ampia e completa antologica mai realizzata finora sul genio olandese che appassiona le folle in tutto il mondo.

MONET

A Palazzo Reale di Milano, l’attesissima mostra sul più grande degli impressionisti aprirà dal 18 settembre. Ad accogliere il pubblico le splendide e famigerate Ninfee e tantissimi altri capolavori.

KLIMT

A Palazzo Braschi di Roma, una mostra sublime, incredibile, con oltre 200 opere provenienti dal Museo Belvedere di Vienna e della Klimt Foundation. Un evento imperdibile a partire dal 26 ottobre.

BOLDINI

A Palazzo Albergati di Bologna arrivano donne piene di fascino, abiti da sogno, sensualità e voluttà. Sono i meravigliosi quadri di Giovanni Boldini, riuniti nella prima grande mostra a Bologna dal 29 ottobre.

BRUEGHEL

Alla Basilica della Pietrasanta di Napoli, oltre 100 strepitosi quadri fiamminghi riempiranno uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo partenopeo: l’intera dinastia dei Brueghel arriverà a Napoli, per un evento dalla portata eccezionale, da fine novembre.

I MACCHIAIOLI

A Palazzo Mazzetti di Asti, a partire da fine novembre, arriva una mostra poetica a raccontare uno dei più importanti movimenti artistici italiani di ogni tempo, quello dei Macchiaioli. Le splendide tele di Fattori, di Lega e di tutti i più importanti rappresentanti della corrente artistica si daranno appuntamento ad Asti.

VIDEOGAMES

Al Salone degli Incanti di Trieste, in prima assoluta, sarà presentata una nuova mostra firmata Arthemisia e dedicata alla storia dei Videogiochi, dal 1971 ad oggi. Una mostra tutta da scoprire e da giocare, per i bambini da 0 a 100 anni! Da fine novembre.

Info e prenotazioni

www.arthemisia.it