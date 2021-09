I Tesseract online con il video “Concealing Fate Pt 1”

La band dei Tesseract presenta il nuovo video live “Concealing Fate Pt 1”: il gruppo suonerà i suoi primi spettacoli dal vivo a novembre e dicembre

Con l’uscita fisica multiformato dell’ambiziosa esperienza live dei TesseracT

“P O R T A L S”, fuori per Kscope, la band presenta il nuovo video live “Concealing Fate Pt 1”.

Amos Williams, il bassista dei TesseracT e la forza trainante di “P O R T A L S” commenta: “Concealing Fate Part One…Acceptance. Questo brano avrebbe potuto rappresentare il primo pezzo più noise per molti nostri fan. È un viaggio potente che racchiude molto di ciò che siamo. Riff pesanti e corposi, impennate melodiche e sezioni ritmiche intricate. È tutto ciò che i TesseracT sono. Così, per inserire questa canzone in ‘P O R T A L S’, abbiamo deciso che aveva bisogno di un look diverso da qualsiasi altra cosa che avessimo mai creato. Il nostro team non ha deluso le aspettative. La resa visiva creata da Richard Oakes ha una qualità magnetica. L’illuminazione ad hoc creata da Tom Campbell è in netto contrasto con il resto dello spettacolo. In qualche modo il risultato è che dopo tutti questi anni il brano conserva tutta la sua freschezza. La storia che racconta resta attuale. E’ giusto che oggi, venerdì 27 agosto, mentre pubblichiamo P O R T A L S, contemporaneamente facciamo uscire il primo brano della nostra prima uscita nel lontano 2010. Il brano che ha iniziato il nostro lungo viaggio”.

GUARDA “CONCEALING FATE PT.1 (P O R T A L S)” QUI

Nel dicembre 2020, i TesseracT hanno invitato i loro fan a P O R T A L S, un concetto ambizioso creato per essere una fuga in un periodo di isolamento. L’esperienza cinematica dal vivo ha fuso la loro performance musicale con un suggestivo utilizzo delle luci con effetti sorprendenti insieme a una sceneggiatura struttura a capitoli. La band per offrire o allo spettatore un’esperienza completamente nuova e unica, ha così spinto al massimo la sua forza creativa.

Lo show di P O R T A L S sha visto la band eseguire 14 canzoni che abbracciano tutto il loro repertorio in una performance che è durata più di 2 ore, compresi i brani preferiti dai fan, i singoli e canzoni che non erano mai state suonate dal vivo prima.

Kscope è orgogliosa di presentare questo evento unico a un pubblico più ampio per la prima volta. Il film e la colonna sonora sono ora pubblicati in multiformato tra cui Blu-Ray, soundtrack in triplo LP e limited edition deluxe a 4 dischi. Questa uscita è stata naturalmente celebrata dai media: Metal Hammer Magazine “un documento incredibilmente impressionante che mostra quanto i TesseracT siano arrivati lontano“; Prog Magazine “una potente istantanea che ci mostra dove è ora la band“.

P O R T A L S Tracklist

1. Of Matter (P O R T A L S) [13:55]

2. King (P O R T A L S) [06:28]

3. Concealing Fate Parts 1, 2 & 3 (P O R T A L S) [18:15]

4. Tourniquet (P O R T A L S) [04:30] GUARDA IL VIDEO

5. Beneath My Skin / Mirror Image (P O R T A L S) [05:44]

6. Orbital (P O R T A L S) [02:06]

7. Juno (P O R T A L S) [06:11]

8. Cages (P O R T A L S) [05:28]

9. Dystopia (P O R T A L S) [06:43]

10. Phoenix (P O R T A L S) [04:18]

11. Nocturne (P O R T A L S) [04:21] GUARDA IL VIDEO

12. Eden (P O R T A L S) [06:30]

13. Of Energy (P O R T A L S) [11:05]

14. Seven Names (P O R T A L S) [05:02]

LIMITED EDITION DELUXE 4 DISC BOOK EDITION contiene:

Blu-ray & DVD: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (tutto BD/DVD audio 48/24 PCM Stereo)

2CD P O R T A L S soundtrack

Sontuoso set con un libro di 40 pagine contenente immagini esclusive, ampie note di copertina di Amos Williams e una art print numerata individualmente

Il webstore della band venderà esclusivamente un numero limitato di questa edizione con le art print firmate da TesseracT

BLU-RAY EDITION contiene: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (48/24 PCM Stereo)

3LP Gatefold / Edizione 2CD / digitale contengono: colonna sonora della straordinaria esperienza cinematografica dal vivo P O R T A L S, con brani che abbracciano la carriera della band fino ad oggi, tra cui Nocturne, Seven Names & King

La band suonerà i suoi primi spettacoli dal vivo, dopo quasi due anni, questo novembre e dicembre, ospiti speciali dei Trivium nel Regno Unito e in Europa, oltre a tornare sui in Nord America nel 2022 (vedi il sito della band per i dettagli).

