A San Patrignano a ottobre torna la WeFree Run

San Patrignano: torna la WeFree Run con 26mila chilometri da percorrere insieme per la prevenzione delle dipendenze. La virtual race è già iniziata

26mila giovani accolti da San Patrignano in oltre 40 anni, 26mila km da percorrere insieme per la prevenzione delle dipendenze.

Dopo avere vinto nel 2020 la sfida di organizzare la WeFree Run in modalità virtual race, l’ottava edizione della podistica non competitiva di San Patrignano torna in una doppia veste: a distanza fino al 2 ottobre per chi sceglierà di fare una semplice camminata, una pedalata (novità di quest’anno) o correre sul tracciato che preferisce, ma anche live il 3 ottobre in comunità per le ragazze e i ragazzi in percorso, nonché per tutti i runner che vorranno correre all’interno di San Patrignano. Per tutti gli iscritti un’unica sfida: raggiungere l’obiettivo dei 26mila km percorsi complessivamente. Una cifra dal grande significato simbolico, pari al numero di ragazzi e ragazze accolti dalla comunità dalla sua fondazione ad oggi.

La WeFree Run 2021 in modalità “ibrida” è organizzata con il supporto di Despar, Kappa, Cimberio e QN Quotidiano Nazionale, per sostenere il progetto di prevenzione WeFree della comunità San Patrignano e diffondere stili di vita sani. “Fare la propria parte alla WeFree Run significa abbracciare una vita libera da ogni dipendenza – sottolinea il presidente della comunità, Alessandro Rodino Dal Pozzo – Allo stesso tempo è un modo per testimoniare il proprio supporto a San Patrignano, dove lo sport è da sempre uno strumento educativo importante e la corsa è fra i più praticati dai ragazzi che svolgono il percorso di recupero: un modo per svagarsi assieme ai compagni, sostenendosi nei momenti di fatica e condividendo le piccole gioie degli allenamenti”.

L’8a edizione della WeFree Run consentirà dunque ai runner di tornare a correre la tradizionale gara podistica non competitiva di 12 chilometri all’interno di San Patrignano, tra le vigne e i settori, insieme ai ragazzi della comunità. Le iscrizioni sono già aperte sul sito run.wefree.it e prevedono una donazione minima di 15 euro a persona. Sullo stesso sito ci si può iscrivere anche alla camminata a distanza di 3,5 km, alla virtual race in bicicletta (50 km) o alla corsa a distanza (12 km), con una donazione minima di 10 euro.

Per i primi classificati uomini e donne della corsa live e per chi avrà i tempi migliori nella corsa a distanza sono in palio premi con prodotti enogastronomici di San Patrignano e di Despar, e accessori sportivi offerti da Kappa e Despar. Per chi cammina o pedala torna invece il social contest, che premierà con la t-shirt ufficiale della WeFree Run 2021 coloro che posteranno su Facebook o Instagram un’immagine della propria partecipazione con gli hashtag #wfr21, #wefreerun21 o #wefreerun e riceveranno più like. Premi ad estrazione, inoltre, per chi partecipa in bicicletta. La premiazione si svolgerà il 3 ottobre con una diretta sui social media dell’evento.