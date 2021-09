Pmi: nasce Confimi Umbria Servizi Srl

Confimi Industria Umbria, associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell’Umbria, lancia Confimi Umbria Servizi Srl

È nata Confimi Umbria Servizi Srl. Viene così messo un altro importante tassello alla realizzazione del progetto di Confimi Industria Umbria, associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell’Umbria, percorso che ha avuto inizio il 4 giugno 2020 con l’elezione della nuova Governance.

Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, afferma che “Questa nuova società, costituita per offrire ai nostri associati una più vasta gamma di servizi, ci permetterà di supportare ulteriormente le nostre imprese associate, con celerità e concretezza in tutte le loro attività, soprattutto in questo periodo complesso dal punto di vista economico, sanitario, politico e sociale. Le imprese associate si affidano costantemente a noi per l’erogazione di servizi professionali legati al mondo della formazione, accesso al credito, finanza agevolata, internazionalizzazione, digitalizzazione, ambiente e sicurezza, certificazioni e appalti. In 14 mesi sono entrate a far parte di Confimi Industria Umbria ben 134 nuove imprese; questo sta a significare l’importante lavoro svolto dalla nostra governance non solo verso le imprese stesse ma anche con le istituzioni, a tutti i livelli”.

“Confimi Umbria Servizi” afferma il Direttore Generale Roberta Gaggioli “ha come scopo societario anche l’organizzazione di eventi volti alla conoscenza delle imprese eccellenti della nostra regione. Il nostro territorio è caratterizzato da tante piccole e medie imprese della manifattura che purtroppo non si conoscono. E’ nostra intenzione metterle in contatto contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo dei business tra loro e con il mondo produttivo ed economico nazionale ed internazionale. Un altro importante traguardo del nostro ambizioso progetto verrà raggiunto entro l’anno con l’inaugurazione della nostra nuova sede sociale”.