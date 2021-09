Diagnosi tumori: test sempre meno invasivi

Un altro recente studio appartenente a questa linea di ricerche è quello i cui risultati sono stati pubblicati da Chandra Mohan e dai suoi colleghi dell’Università di Houston, Texas, sulla rivista Journal of Gastroenterology. In questo caso l’attenzione si è concentrata sui tumori dell’intestino. Per lo screening del tumore del colon-retto si usa il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF), in cui si esamina il campione per individuare l’eventuale presenza di emoglobina, una proteina contenuta nei globuli rossi. Se l’emoglobina viene rilevata, vuol dire che nelle feci c’è del sangue, probabilmente fuoriuscito da piccole emorragie intestinali che potrebbero essere provocate dal tumore. “Quando si riesce a trovare il sangue può però essere troppo tardi” scrive il professor Mohan. “Ci sono altre proteine che compaiono, nelle feci di chi ha un tumore del colon, spesso molto prima dell’emoglobina.” Già oggi nei campioni di feci è possibile misurare la calprotectina fecale, indice di infiammazione, per diagnosticare malattie infiammatorie croniche dell’intestino, come la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Mohan e il suo gruppo hanno trovato il modo di analizzare molte proteine contemporaneamente e non solo una alla volta. Il metodo si basa sull’uso degli aptameri, frammenti di DNA che possono legarsi in modo specifico a precise molecole o proteine. Usando una batteria di aptameri, i ricercatori sono andati alla ricerca di oltre 1.300 proteine diverse e hanno scoperto che una novantina di queste erano presenti in concentrazioni più elevate nei campioni di feci di pazienti con tumore del colon-retto rispetto a quelli di persone sane. Cinque proteine in particolare sembrano essere utili a discriminare i campioni dei due diversi gruppi. I ricercatori americani, che hanno usato lo stesso approccio per studiare la progressione delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino in una ricerca parallela i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications, propongono di avviare altri studi più approfonditi per valutare l’utilità clinica dei nuovi biomarcatori nella diagnosi del tumore del colon-retto.

Oltre a questi test da eseguire sui campioni di urine e di feci, sono in corso studi molto promettenti sui test del respiro (“breath test”) per i tumori del polmone. È stato dimostrato da vari gruppi di ricerca, tra cui i ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, che i composti organici volatili (VOC) presenti nel respiro dei pazienti con tumore sono diversi da quelli presenti nel respiro delle persone sane. Si pensa che, utilizzando degli strumenti particolari, i cosiddetti “nasi elettronici”, si potrebbe identificare la malattia in stadio precoce, quando il tumore è così piccolo che neppure la tomografia computerizzata lo può ancora evidenziare. Nel futuro della diagnostica potrebbero esserci forse meno immagini radiologiche e più provette.

FONTE: AIRC