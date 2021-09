A Scuola di Open Coesione: candidature aperte

Aperte le candidature per l’edizione 2021/2022 del progetto “A Scuola di Open Coesione”: domande dei docenti fino al 20 ottobre

Sono aperte le candidature per l’edizione 2021-2022 di “A Scuola di Open Coesione”. Con l’avviso del Ministero dell’Istruzione sono indicate le modalità per la presentazione della candidatura all’edizione dell’anno scolastico 2021-2022 e sono definiti i criteri di selezione delle scuole.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 20 ottobre 2021. I docenti possono candidare una o più classi compilando l’apposito form disponibile online, previa registrazione sul sito. Link all’URL http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/bando-ASOC2122-pubblicato