Startup e PMI innovative: erogati 2,5 miliardi in 8 anni

Le startup innovative, le PMI innovative e gli incubatori certificati hanno ricevuto 2,5 miliardi di euro dal Fondo di garanzia

Imprese e Fondo di Garanzia PMI: erogati più di 2,5 miliardi di euro erogati in favore delle imprese innovative. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale relizzato dal Ministero in collaborazione con MedioCredito Centrale.

L’accesso agevolato in favore delle imprese innovative

Le startup innovative, le PMI innovative e gli incubatori certificati che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa.

Startup innovative

A marzo 2021, le startup innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per oltre di 1,6 miliardi di euro, suddivisi in 10mila singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

Dall’avvio dello strumento nel 2013, si contano quasi 6mila startup beneficiarie, per una media di circa 166 mila euro per singola operazione.

PMI innovative

Nel primo trimestre 2021 continua il trend di crescita per finanziamenti in favore delle PMI innovative. Il Fondo di Garanzia ha infatti sostenuto le imprese con oltre 1 miliardo di euro, 750 milioni dei quali solo nel 2020.

Al 31 marzo 2021 si contano 1.128 imprese beneficiarie, per un valore medio delle operazioni risultate nell’erogazione di un prestito pari a circa € 320 mila, mentre la durata media del finanziamento è di circa 52 mesi.

Nonostante le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI si discostino significativamente rispetto a quanto previsto per le startup innovative e gli incubatori certificati, dal 2016 anche le PMI innovative accedono gratuitamente al Fondo di Garanzia.

Distribuzione territoriale

Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con una frequenza abbastanza omogenea a livello regionale, anche se si riscontrano scontamenti sensibili. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni e la maggior quantità di risorse mobilitate, ma anche la regione Marche vanta numeri importanti su entrambe le metriche. Lazio ed Emilia-Romagna oltre i 100 milioni di finanziamenti.

