Previsioni meteo 14 settembre 2021: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 settembre 2021: alta pressione sull’Italia con tempo stabile da Nord a Sud e temperature massime superiori alle medie stagionali

Condizioni meteo più estive che autunnali sull’Italia in questi giorni grazie ad un promontorio anticiclonico che da diversi giorni regala bel tempo e temperature superiori alle medie del periodo. Sarà così anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi ad eccezione di isolati rovesci pomeridiani sull’arco alpino. Il tempo cambierà drasticamente nella seconda parte della settimana, quando il cedimento dell’alta pressione lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà maltempo al Nord e poi anche al Centro.

Intanto per oggi, martedì 14 settembre 2021, al Nord Italia nuvolosità in aumento nel corso della giornata: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al settentrione, con isolate piogge sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in estensione dai settori occidentali e precipitazioni sparse sulle Alpi Piemontesi. In serata cieli poco o irregolarmente nuvolosi con assenza di piogge.

Condizioni meteo stabili al Centro: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sui settori Tirrenici.

In Toscana giornata di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza soleggiati su settori peninsulari e Sicilia, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate piogge tra Cilento e Calabria, altrove non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli per lo più sereni.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio con possibili temporali sulla Sila. In serata il tempo sarà asciutto su tutta la regione con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione. Massime stabili o in lieve rialzo.

