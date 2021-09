Previsioni meteo 13 settembre 2021: caldo fuori stagione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 settembre 2021: anticiclone in azione sulla nostra Penisola dopo l’ondata di maltempo che nel weekend ha colpito il Sud

Condizioni meteo in deciso miglioramento sulle regioni meridionali dopo il passaggio della perturbazione che nel fine settimana ha portato piogge ma anche devastazione e vittime come a Pantelleria. Nella giornata di oggi l’alta pressione tornerà protagonista anche al Sud Italia, e avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi con caldo fuori stagione nelle ore centrali. Possibili precipitazioni nelle ore pomeridiane sono attese solo su arco alpino e Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a mercoledì l’alta pressione garantirà tempo stabile con temperature di qualche grado superiore alla media su tutta la Penisola. La seconda parte della prossima settimana dovrebbe poi vedere il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di una serie di perturbazioni con piogge attese prima al Nord e poi anche sulle regioni centrali. Il maltempo potrebbe durare per tutto il prossimo weekend, anche se serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, lunedì 13 settembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi di Lombardia e Trentino; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio isolata instabilità sulle zone interne di Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.