Klimt: i colori dell’Art Nouveau in mostra a Roma

I colori dell’Art Nouveau di Klimt al Palazzo Braschi di Roma saranno presenti da fine ottobre. Sarà così possibile immergersi nella magia dei dipinti del pittore viennese

Breve introduzione all’Art Nouveau

L’Art Nouveau di Klimt è una corrente artistica nata in risposta alla perdita di “spiritualità”. Gli anni delle rivoluzioni scientifiche e del progresso hanno nell’Uomo un risvolto tragico. Al benessere borghese si contrappone la situazione dei lavoratori e delle masse popolari. La sensibilità degli artisti ai dolori umani, porta ad un distaccamento dalla realtà, ed è qui che nasce l’Art Nouveau.

L’arte come fuga dalla realtà

Di fronte allo spaesamento dell’Uomo, di cui scriverà anche Nietzsche, in Klimt e negli altri esponenti dell’Art Nouveau vi è una fuga in un mondo fittizio. La pittura non è più rappresentazione della realtà, ma creazione di un mondo altro fatto di sogni e immaginazione. Con la mostra abbiamo la possibilità di immergerci in questo spazio, dove “l’arte del colore domina l’anima umana non diversamente da quella dei suoni”.

Poesia e magia in mostra

Gustav Klimt diventa il pittore di massima di questo nuovo modo di intendere l’arte. L’Art Nouveau opera un’evasione dalla realtà, che risulta tetra e angosciante. La perdita di valori dell’Uomo, lo sconvolgimento della quiete dato dal progresso e dalle rivoluzioni, porta gli artisti a vedere l’arte come portatrice e diffusore del Bello. La pittura evade la realtà con con linee eleganti e sinuose. L’arte non è più mera riproduzione: non vi sono più studi e prospettive. Nell’Art Nouveau la pittura torna bidimensionale. Le immagini diventano poesia, dove ammirare la magia di un bel paesaggio, o la forza interiore emanata dai visi di alcuni splendidi ritratti femminili.

Klimt: da Vienna a Roma

Saranno oltre 100 le opere esposte alla mostra. Grazie alla collaborazione tra il Palazzo Braschi e il Museo del Belvedere di Vienna e la cooperazione con la Klimt Foundation. Dipinti, disegni, schizzi e manifesti: in 14 sezioni verrà omaggiata la vita di Klimt, con una particolare attenzione al suo soggiorno in Italia. Insomma, imperdibile!

