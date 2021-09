In Svizzera cresce il numero di aziende biologiche

In Svizzera diminuisce il numero complessivo di aziende agricole ma cresce quello delle imprese agricole votate al biologico

Se da un lato il numero di aziende agricole è in costante diminuzione, nel 2020 sono aumentate le realtà che hanno abbracciato la coltura biologica, raggiungendo il 15% del totale. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica della Svizzera (UST).

L’anno scorso le aziende agricole del Paese sono diminuite dell’1,3% su base annua, arrivando a 49.363 unità, e negli ultimi trenta anni la superficie media è quasi raddoppiata, raggiungendo i 21,15 ettari. Ma il numero di aziende bio è cresciuto del 3,8% per arrivare a 7.561. In particolare nel Cantone dei Grigioni il 58% delle 2.215 aziende agricole lavora in maniera biologica.

I terreni sono stati utilizzati soprattutto per prati e pascoli (604.600, 58% del totale). Per quel che riguarda le superfici coltivate, la vigna occupava 13.400 ed i frutteti 700 ha. La coltura di mais è progredita del 10%, raggiungendo i 17.700 ettari. Stabili le situazioni di patate e barbabietole da zucchero.

La superficie biologica è raddoppiata nel giro di venti anni ed è arrivata ad un totale di 177.300 ha. Anche l’anno scorso, poi, è continuata la diminuzione delle vacche da latte (-1,5%) e dei loro allevatori (-2,6%). Crescono, invece, le vacche nutrici (131.400; +2,4%) nel contesto della produzione di carne. In controtendenza il settore bio, con un incremento del 2,8% delle mucche da latte. In calo il settore della filiera suina (sia bio che non), mentre prosegue l’incremento dell’allevamento di pollame.

Fonte: SWISSINFO tramite ICE Agenzia