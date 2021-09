Dj Sparadise con le Twiins in “Break the ice”

Dj Sparadise torna con il nuovo brano “Break the ice”: l’artista lodigiano collabora con le gemelle slovacche Twiins

Dj Sparadise, nome d’arte di Francesco Sparacello (16 novembre 1982, Lodi), è un dj italiano, produttore e remixer. Totalmente autodidatta, inizia la sua carriera musicale dal 2002. Ha lavorato con più artisti come: Cristian Marchi, Dj Lhasa, Steve Mac, Giudici Jules, Max C, Shena, Rene Amesz, Sheldon Late, Romain Pelletti, Takahiro Yoshihira e molti altri. Le sue canzoni sono state supportate da: Armin Van Buuren, Chuckie, Ian Carey, Lost Frequencies, Cedric, Gervais, David Vendetta.

Ora è su tutte le piattaforme digitali con “Break the ice”, realizzato con il duo slovacco delle Twiins.

https://open.spotify.com/album/4jDcuH72wfi9RXW5WkgG6P?si=OjLxr-mhTiSLkwJfRtJQLQ

Le TWiiNS sono un duo pop slovacco composto dalle sorelle gemelle Daniela e Veronika Nízlová, nate il 15 maggio 1986 a Hronský Beňadik. Daniela, dopo aver sposato nel 2010 il suo manager Braňislav Jančích (poi lasciato per risposarsi col calciatore Stanislav Lobotka), ha assunto il cognome Janíchová. Veronika, coniugata con Tomáš Krúpov dal 2015, ha assunto il cognome Krúpova.

All’Eurovision Song Contest 2008 fecero parte del coro della canzone Have some fun della cantante ceca Tereza Kerndlová. Il duo è diventato celebre in patria per una cover del brano di Sabrina Salerno Boys (Summertime Love), intitolato Boys, Boys, Boys, a cui collabora il rapper tedesco Carlprit e pubblicato nel gennaio 2010, il cui video è stato girato in buona parte a Jesolo.

Sono state scelte internamente da STV per rappresentare la Slovacchia all’Eurovision Song Contest 2011 a Düsseldorf in Germania con la canzone I’m Still Alive (Sono ancora viva), che si ferma in semifinale come 13°. Il brano era stato scritto e prodotto da Bryan Todd e dall’allora marito di Daniela.