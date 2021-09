Torna Uomini e Donne: chi sono i tronisti e le troniste

Oggi su Canale 5 torna Maria De Filippi con la 26esima edizione di ‘Uomini e Donne’. Da lunedì al venerdì, alle 14.45, si alternano il ‘trono over’ e il ‘trono classico’ come di consueto. In studio a commentare le vicende amorose Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

UOMINI E DONNE, I TRONISTI E LE TRONISTE

Joele

26 anni, Mirano (VE).

Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) vive ancora con i suoi genitori ma sta pensando di andare a vivere da solo. Lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Si è innamorato solo una volta quando aveva 20 anni e dopo 3 anni di relazione ha scoperto il tradimento della sua ragazza con il suo migliore amico.

Roberta

21 anni, Roma.

La sua famiglia è formata da sua mamma e dalle due sorelle, ha perso il padre all’età di 14 anni. A 18 anni è andata a vivere da sola e si è iscritta all’università. A luglio 2021 si è laureata in Lingue e Letterature straniere. In amore ha sempre dato molto, le piacerebbe trovare un ragazzo con una forte personalità ed un carattere riconoscibile che si prenda cura di lei.

Andrea Nicole

29 anni, Milano.

Ha trascorso la sua infanzia con i nonni a causa del troppo lavoro dei suoi genitori, vive sola a Milano e lavora da 10 anni come commessa in un negozio di abbigliamento. La sua storia più importante è durata 6 anni ed ora è single. Vorrebbe trovare come compagno un ragazzo semplice, che sappia farla sentire protetta e sogna in futuro di creare una famiglia unita coma la sua.

Matteo

24 anni, Roma.

Vive con la sua famiglia formata dai suoi genitori e da 4 fratelli maggiori. Il calcio è la sua passione da quando ha 5 anni, ha giocato come professionista in Spagna ma ha dovuto smettere a causa di alcuni infortuni e del Covid. Attualmente aiuta suo papà nella sua attività gastronomica. Nella sua vita si è innamorato solo una volta ed è single da 3 anni. In una donna sono le imperfezioni che lo conquistano e lo fanno innamorare.