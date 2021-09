Sito web: le aziende non possono fare senza, ecco quanto costa

Oggi un sito web è un elemento fondamentale per ogni azienda, ecco quanto viene a costare uno ben fatto e che sia bel posizionato sui motori di ricerca

Sviluppare un sito web aziendale è il primo passo con cui renderti immediatamente riconoscibile nel grande mare digitale di internet. Quante volte ti è capitato di venire a conoscenza di un brand, di un prodotto o di un servizio proprio visitando le pagine di una realtà imprenditoriale che ha saputo investire correttamente le sue risorse in un sito web facile da navigare e utile per i clienti? In questo articolo abbiamo deciso di aprire una breve panoramica illustrativa in merito ai must-know da tenere a mente nel momento in cui decidi di dare vita allo scheletro e alla sostanza del tuo biglietto da visita aziendale 2.0: ecco cosa sapere.

Come strutturare un sito web? Le pagine da creare

Un sito web degno di questo nome permette di creare una sorta di percorso tematico che parte dalla presentazione dell’azienda – la famosa pagina – fino ad arrivare all’elenco particolareggiato, ma non eccessivamente tecnico, dei prodotti e/o servizi del tuo marchio. Facciamo un esempio: trattandosi di un biglietto da visita di inestimabile valore, è importante capire immediatamente con quale tipologia di cliente tu ti stai interfacciando, almeno nella maggior parte dei casi. Scegli colori in grado di armonizzarsi e di richiamare alla memoria il tuo logo o la tua insegna, usa font puliti e di varia dimensione allo scopo di incanalare l’attenzione del lettore sugli argomenti che ritieni più importanti e, infine, non dimenticare di seguire la regola aurea: presentati dal punto di vista del tuo potenziale cliente.

La pagina più importante:

La Home Page è il cavallo di battaglia di un sito web ben realizzato: usa dei template minimal – in cui i tuoi prodotti di spicco possano saltare immediatamente all’occhio – e non confondere il lettore con slogan troppo banali o ripetitivi. Il segreto è presentarsi con originalità e unicità. Come ti descriveresti in soli 10 secondi? Cerca di rispondere a questa domanda e focalizzati sui tuoi punti di maggior pregio.

Importanza di un blog nei motori di ricerca: l’indicizzazione SEO

Google è un appassionato dei siti web aggiornati e facili da leggere; di conseguenza, un blog aziendale ben strutturato può davvero fare la differenza per scalare la classifica dei tuoi competitors e attestarti fra i primi posti delle ricerche degli utenti. Investire su contenuti inediti e davvero originali per il lettore, infatti, ti consentirà di avere dalla tua due aspetti positivi:

-potrai promuovere il tuo sito imprenditoriale sui motori di ricerca mediante l’indicizzazione delle pagine web;

-potrai crescere di fama e autorevolezza mostrando il risultato della tua esperienza ai potenziali clienti.

Fornire informazioni utili e di qualità ti darà la possibilità di coinvolgere i visitatori e di trasformarli in clienti interessati ai tuoi prodotti e/o servizi.

Il prezzo per un sito web

Parlando di siti web altamente professionali è opportuno fare un’analisi specifica per ogni singolo caso. Sommariamente, parlando di siti web semplici, con un’indicizzazione SEO base i prezzi sono i seguenti, ma potrebbere variare a seconda delle scelte grafiche, di plugin e molto altro

landing page: € 350+iva

Sito web 3 Pagine € 500+iva

Sito web 7 Pagine € 850+iva

E-commerce a partre da € 1.500 + iva

i presso sono orientativi e variano a seconda di molteplici varianti che compongono la struttura del Sito in questione.