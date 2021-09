Sfera Ebbasta rinvia il tour nei palasport al 2022

Rinviato al 2022 il tour nei palazzetti di Sfera Ebbasta: l’artista di Cinisello Balsamo, amareggiato, promette di ripagare l’attesa con nuova musica

“Mancava pochissimo e ci saremmo incontrati live nelle vostre città. Abbiamo fatto di tutto per non rimandare il tour, ma purtroppo le cose non sono andate come speravamo”.

Inizia così il messaggio che i fan di Sfera Ebbasta speravano di non ricevere. Il tour nei palazzetti del rapper è rinviato al 2022. Inizialmente previsti per il prossimo autunno, i concerti si spostano così ad aprile. I biglietti rimangono validi per le nuove date.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non nasconde l’amarezza l’artista di Cinisello Balsamo che, però, promette di ripagare l’attesa: “Se dipendesse da me sarei già sul palco a fare quello che mi viene meglio. Per favore siate comprensivi. Mi sdebiterò con nuova musica”.

Il calendario

Eccole di seguito:

RIMINI RDS STADIUM

9 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce l’11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM

11 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

12 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA

20 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

ROMA PALASPORT

22 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE

24 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

TORINO PALA ALPITOUR

26 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM

28 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021