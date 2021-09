Rally Città di Pistoia: ultimi giorni per iscriversi

Aperte fino al 22 settembre le iscrizioni al Rally Città di Pistoia in programma il 2 e 3 ottobre: sarà l’ultima prova della Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5

Pistoia Corse Sport, insieme all’Automobile Club Pistoia, comunica che sono ancora aperte le iscrizioni al 42° Rally Città di Pistoia, in programma per il 2 e 3 ottobre, ultima prova della Coppa Rally di Vi zona (coefficiente 1,5), quindi ultima occasione per diversi equipaggi di “staccare” il cartellino per la finale nazionale di Modena, prevista per il 30 e 31 ottobre. Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino a mercoledì 22 settembre.

Già con l’aver comunicato da circa un mese e poco più i dettagli del percorso, intorno all’evento si è percepito molto interesse, dato anche il fatto dell’avere diverse validità che saranno quelle del Campionato Provinciale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri (ultima delle tre prove), del Trofeo Rally Toscano, per l’R Italian Trophy, per il “Pirelli Accademia” e per il Michelin Zone Rally Cup, ponendo quindi l’evento pistoiese tra i più stimolanti della stagione. Evento che prevede la possibilità di avere al via vetture World Rally Car e World Rally Car “plus”.

Previste poi le Auto Storiche, iniziativa che sarà al terzo anno oltre a prevedere l’evento non competitivo “All Stars”. Proprio per incentivare l’arrivo delle vetture “historic”, veri e propri argomenti di storia sportiva, Pistoia Corse Sport ha deciso di offrire uno sconto del 20% sulla tassa di iscrizione per coloro che si iscriveranno alla gara storica.

IL PERCORSO, TRA CONFERME E NOVITA’

Sotto l’aspetto sportivo vi sono conferme ed anche novità insieme, con tre diverse prove speciali da ripetere due volte in un tracciato che si ispira alla tradizione. La prima sfida sarà la “Sarripoli” (Km. 9,270), rivista nella parte iniziale rispetto all’ultima occasione di due anni fa, poi viene confermata la “San Baronto” (km. 6,460), nella versione classica ma accorciata nella parte finale ed è invece riproposta la prova di “Berso” (la più lunga della gara, con 14,940 Km.), che fu proposta l’ultima volta nel 2014. Questa parte dalla omonima località di Berso e termina a Castagno, nei pressi della SP 17.

In totale la gara, interamente alla domenica, conta 203,290 chilometri, dei quali 61,340 di prove speciali.

La logistica viene confermata come nel 2020 nella zona industriale di “Sant’Agostino”, al fine di seguire le norme previste dai protocolli sanitari: verifiche e quartier generale saranno di nuovo alla Concessionaria FCA “Brandini”, poco lontano vi sarà allestita la zona di partenza/arrivo, ubicata adiacente al PalaCarrara (in prossimità anche del Parco di Assistenza) ed i riordinamenti saranno alla BFM utensileria, sempre nella zona industriale.

Il Rally Città di Pistoia 2021 non prevede, allo stato attuale delle normative dettate dal protocollo sanitario federale, presenza di pubblico lungo le prove speciale ed anche i luoghi sensibili come partenza/arrivo, riordinamenti e parco assistenza saranno accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori, registrati secondo le norme anti-contagio.

Lo scorso anno la gara, partita con 112 iscritti, fu una delle poche che si disputarono tra le molte difficoltà date dall’emergenza sanitari. Venne vinta da Paperini-Fruini, al loro primo successo in carriera, con una Skoda Fabia R5, mentre il resto del podio andò al lucchese Stefano Gaddini (Skoda Fabia R5) ed al maremmano Leopoldo Maestrini (VolksWagen Polo R5).

