Nei bimbi con autismo microbiota intestinale sottosviluppato

Uno studio pubblicato su Gut evidenzia nuovi marcatori batterici che potrebbero predire il disturbo dello spettro autistico nei bambini. I risultati di questa ricerca mostrano anche un persistente sottosviluppo del microbiota intestinale tra questi bambini.

Studi pubblicati negli ultimi anni hanno evidenziato un collegamento tra autismo e microbiota intestinale. I risultati, pubblicati su Science Advances, lo scorso dicembre in cui erano stati confrontati i microbi intestinali di 40 bambini neurotipici e 39 bambini con ASD, hanno suggerito che i batteri del microbiota intestinale che normalmente dovrebbero liberare il corpo dalle sostanze nocive provenienti dall’ambiente esterno non riescono a funzionare correttamente nei bambini con autismo. Ciò vuol dire che questi bambini non sarebbero capaci di eliminare alcune tossine esterne che potrebbero produrre danni a livello cerebrale.

“È stato suggerito che il microbiota intestinale svolga un ruolo nel disturbo dello spettro autistico (ASD). Ipotizziamo che i bambini con ASD abbiano un profilo di sviluppo alterato del microbiota intestinale distinto da quello dei bambini a sviluppo tipico (TD) “, spiegano Yating Wan, del Centro per la ricerca sul microbiota intestinale, Facoltà di Medicina, Università cinese di Hong Kong, e colleghi.

“In questo studio, abbiamo mirato a caratterizzare le alterazioni compositive e funzionali nel microbioma intestinale in associazione con l’età dei bambini con ASD e a identificare nuovi marcatori batterici fecali per predire l’ASD”.

Wan e colleghi hanno condotto un sequenziamento metagenomico profondo in campioni fecali di 146 bambini cinesi, 72 con disturbo dello spettro autistico e 74 bambini con sviluppo tipico.

I ricercatori hanno confrontato la composizione e le funzioni microbiche intestinali tra bambini con disturbo dello spettro autistico e bambini con sviluppo tipico. Hanno identificato marcatori di batteri candidati che hanno convalidato con l’analisi metagenomica. I ricercatori hanno utilizzato un algoritmo decisionale (modello di foresta casuale) per analizzare lo sviluppo del microbiota intestinale per quanto riguarda l’età cronologica.

“L’ASD e l’età cronologica hanno avuto gli impatti più significativi e più grandi sul microbioma fecale dei bambini, mentre la dieta non ha mostrato alcuna correlazione”, hanno scritto i ricercatori. “I bambini con ASD hanno avuto alterazioni significative nella composizione del microbioma fecale rispetto ai bambini TD caratterizzati da una maggiore ricchezza batterica (p=0.021) e composizione alterata del microbioma (p<0.05).”

Secondo Wan e colleghi, sono state identificate cinque specie batteriche per differenziare i microbi intestinali tra bambini con disturbo dello spettro autistico e bambini con sviluppo tipico. Le aree sotto la curva operativa del ricevitore (AUC) nella coorte di ricerca erano dell’82,6% e del 76,2% nella coorte di convalida.

“Diversi percorsi correlati alla biosintesi dei neurotrasmettitori nel microbioma intestinale sono risultati impoveriti nei bambini con ASD rispetto ai bambini TD (p<0.05)”, hanno scritto i ricercatori.

Wan e colleghi hanno scoperto che i bambini con disturbo dello spettro autistico in tutto lo spettro della prima infanzia hanno perso le dinamiche di sviluppo dei batteri intestinali associati alla crescita osservati nei bambini con sviluppo tipico.

Yating Wan et al., Underdevelopment of the gut microbiota and bacteria species as non-invasive markers of prediction in children with autism spectrum disorder Gut. 2021 Jul 26;gutjnl-2020-324015. doi: 10.1136/gutjnl-2020-324015. Online ahead of print. leggi