Il Kalakari Film Festival dà voce alle registe

Concorsi cinematografici: il Kalakari Film Festival si veste di rosa. Più di 500 donne presenteranno i propri lavori alla manifestazione indiana

Kalakari Film Festival: un concorso cinematografico che supporta le donne, attraverso la scoperta di un cinema d’autore a livello mondiale, nel quale la figura femminile viene esaltata sia dal punto di vista registico, attoriale ed artistico. Più di 500 donne presenteranno i propri lavori, insieme a storie che emozioneranno, da Rishi Nikam.

Negli ultimi anni, le tematiche riguardanti la pari opportunità di genere per le donne, sono state argomento molto importante e sentito nell’industria cinematografica. In particolare, il Kalakari Film Festival, sta compiendo passi importanti nel promuovere i propri talenti femminili sia che si trovino dietro o di fronte la macchina da presa. Se il Cinema esiste, devono esistere anche donne che ne diventeranno pioniere e punti fermi del settore.

L’edizione del 2021 dell’International Kalakari Film Festival di Rishi Nikam (KFF), ha ottenuto il record di più di cinquecento donne protagoniste a trecentosessanta gradi. I film saranno in Inglese o sottotitolati, Hindi, Marathi e altre lingue regionali indiane.

Tutte le donne che hanno preso parte a questo festival, hanno superato tutti i limiti imposti da una società che tende verso il maschilismo, hanno esplorato mondi nuovi, rifiutandosi di omologarsi alla massa lanciandosi verso una vera e propria emancipazione.

L’arte deve essere un mezzo per la cultura e per arricchire gli esseri umani, perciò è molto importante che venga utilizzata per divulgare questo messaggio così delicato, sensibilizzando le persone. Kalakari Film Fest è dunque una piattaforma per tutti gli artisti di talento, donne o uomini che siano, attraverso l’arte, il cinema, la fotografia e The Award Ceremony. Tutti i partecipanti avranno l’occasione di presentare le proprie opere in eventi che si terranno in tutto il mondo.

Rishi Nikam, Fondatore del Kalakari Film Fest, ha come obiettivo la creazione di una piattaforma che possa aiutare il Cinema Indiano e i propri artisti che non hanno mezzi per poter distribuire internazionalmente i propri lavori. Vogliamo che i nostri artisti vengano apprezzati e riconosciuti, c’è infatti una sezione che non prevede alcun pagamento per l’iscrizione.

Siamo un grande team con grandi membri come Priya Yadav e Aditya Itoriya, in poco tempo il festival ha acquistato popolarità sia dal pubblico che dalle celebrità. A causa del Covid 19, il festival si terrà online e verranno utilizzati video di ringraziamento da parte delle celebrità che creearanno entusiasmo tra gli artisti.

REDEMPTION, scritto e diretto da Emiliano Ferrera e prodotto da Valerio Rota, è un film breve Western, nel quale la figura femminile viene esaltata dalla protagonista Nora Luìs nel ruolo di Susan e da Simona Mancini nel ruolo di Chumani. I due protagonisti maschili Valerio Rota Vega, che interpreta Jones e Emiliano Ferrera che oltre ad essere regista interpreta Wales, Hanno saputo raccontare egregiamente Due uomini spietati e corrotti, senza etica. La violenza femminile viene raccontata con estrema eleganza dal regista accompagnato da una splendida Fotografia. Un film, insomma da vedere ed apprezzare, realizzato da un uomo con una grande sensibilità nei confronti della donna, in tutta la sua forza e fragilità.