GF Vip 6 al via: ecco la lista dei 22 concorrenti

Torna questa sera il Grande Fratello Vip, sesta edizione “celebrities” del longevo reality di Canale 5: ecco la lista dei 22 concorrenti

Alfonso Signorini riapre la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Torna questa sera il Grande Fratello Vip, sesta edizione “celebrities” del longevo reality di Canale 5. Un doppio appuntamento settimanale in programma ogni lunedì e venerdì, che vedrà contendersi il montepremi finale di 100mila euro 22 volti noti dello spettacolo. Ad affiancare Signorini, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma chi sono i nuovi concorrenti?

I concorrenti del GF Vip 6

Ainett Stephens

Ainett, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è diventata un volto noto della tv italiana nei primi anni 2000 . A darle popolarità il ruolo di “gatta nera” nello show di Italia Uno “Mercante in fiera”. Tra le sue esperienze televisive, la partecipazione come showgirl a Chiambretti Night e al programma di Rai 2 “Detto Fatto”.

Alex Belli

Dopo l’esperienza da modello, Alex ha riscosso un buon successo in tv come attore, interpretando il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. Ha partecipato, inoltre, all’ottava edizione di Ballando con le stelle e nel 2015 è stato uno dei naufraghi della decima edizione de L’Isola dei Famosi.

Amedeo Goria

Giornalista per alcune note testate italiane, Goria è stato conduttore di Uno Mattina negli Anni 90. E’ comparso anche in alcune produzioni cinematografiche, tra cui Annaré e L’allenatore nel pallone 2. E’ stato sposato con Maria Teresa Ruta, dalla quale ha avuto 2 figli.

Andrea Casalino

Inizia il suo percorso nello spettacolo come modello, vincendo il titolo di “Uomo ideale d’Italia” alla finale di Mister Italia. Negli anni recita in alcune fiction di successo come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia. E’ stato un corteggiatore di Uomini e Donne.

Francesca Cipriani

Francesca è stata una concorrente nel 2006 della sesta edizione del Grande Fratello. Dopo la sua esperienza al reality ha raggiunto una discreta popolarità partecipando a diversi programmi televisivi, tra cui L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione, e ad alcune produzioni cinematografiche.

Soleil Sorge

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fu scelta come compagna da Luca Onestini. La loro relazione naufragò quando l’influencer è stata paparazzata in compagni di un altro tronista, Marco Cartasegna, mentre Luca partecipava alla seconda edizione del GF Vip. Soleil ha poi partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi e a Pechino Express.



Manuel Bortuzzo

Promessa del nuoto, Manuel è rimasto paralizzato a 20 anni in seguito ad una sparatoria avvenuta nel 2019 nei pressi di un pub nella periferia di Roma. Dopo la riabilitazione è tornato a nuotare, ma il suo sogno è quello di camminare di nuovo.

Raffaella Fico

Ex concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello, Raffaella ha partecipato ad alcuni programmi tra cui Colorado Café e CentoxCento. Dopo una storia con Cristiano Ronaldo, ha intrapreso una controversa relazione con Mario Balotelli, da cui ha avuto la sua prima figlia, Pia.

Jo Squillo

Jo Squillo ha avuto una buona popolarità come cantante tra gli anni 80 e gli anni 90 (suo il brano in coppia con Sabrina Salerno “Siamo Donne”). Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui L’Isola dei Famosi e Detto Fatto, intraprendendo la carriera di Dj.

Katia Ricciarelli

Coltivando fin da piccola la passione per la musica, Katia è diventata un soprano. Ha anche partecipato a diverse produzioni cinematografiche e televisive. Per quasi 20 anni è stata la moglie di Pippo Baudo.

Nicola Pisu

Più che un VIP, Nicola è figlio di un VIP. Sua mamma è Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia.

Tommaso Eletti

Tommaso è stato un concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island. La sua partecipazione è stata la centro dei riflettori a causa dei suoi dibattuti comportamenti dei confronti della ex compagna Valentina.

Samy Youssef

Samy è un modello egiziano, diventato popolare in Italia dopo essere stato single e tentatore a Temptation Island Vip 2.

Sophie Codegoni

Sophie è una modella, nota per essere stata tronista nell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Davide Silvestri

Davide è un attore: lo abbiamo visto al cinema in diversi lavori, tra cui Vita Smeralda e A Natale mi sposo, e in alcune fiction tra cui Vivere, Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Ha partecipato nel 2003 a L’Isola dei Famosi.

Carmen Russo

Carmen Russo è una ballerina, diventata popolare negli anni 70 dopo aver recitato in alcuni film della commedia italiana. Nella sua lunga carriera televisiva, sono tanti i programmi a cui ha preso parte. Tra questi Risatissima e Domenica In.

Miriana Trevisan

Miriana è diventata famoso negli Anni 90 come ragazza di Non è la Rai. In seguito è stata velina di Striscia la notizia, e ha partecipato a programmi di grande seguito come Pressing e La ruota della fortuna.

Gianmaria Antinolfi

Gianmaria non è propriamente un Vip, ma è diventato un volto noto delle cronache rosa per essere stato compagno di Belen.

Giucas Casella

Giucas Casella è un popolare illusionista, protagonista di numerose apparizioni in tv. Ha partecipato anche a due reality: Il Ristorante e L’Isola dei Famosi.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Sono tre sorelle, principesse etiopi della dinastia Maconnèn Hailé Selassié. Jessica ha anche partecipato al programma di MTV Riccanza.

Manila Nazzaro

Manila ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1999 e da allora ha avuto una buona carriera televisiva e radiofonica. Voce di RTL 102.5 e Radio Zeta, è stata anche il volto di Mezzogiorno in Famiglia.

Aldo Montano

Schermidore italiano, Aldo è stato campione Olimpico nei Giochi di Atene 2004. Ha annunciato il ritiro dalle competizioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver vinto l’argento nella sciabola maschile a squadre.