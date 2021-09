gatto appeso nel vuoto allo stadio: il video è virale

Il video del gatto appeso nel vuoto all’Hard Rock Stadium di Miami è virale sui social: il micio dopo alcuni minuti è atterrato incolume e al sicuro

Sta facendo il giro del web il video incredibile di un gatto appeso nel vuoto all’Hard Rock Stadium di Miami. Era in corso una partita della NCAA Division tra i Miami Hurricanes e gli Appalachian State Mountaineers quando gli spettatori si sono accorti di un felino in estremo pericolo. Il micio penzolava da uno degli spalti superiori, aggrappato solo con le unghie a circa 20 metri di altezza. Alcuni dei presenti si sono mossi repentinamente per aiutarlo, ma ogni tentativo sembrava vano. Il gatto è rimasto in appeso per diversi minuti, prima di perdere le forze: prima una zampa poi l’altra, ha lasciato la presa cadendo nel vuoto.

Fortunatamente, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), un gruppo di spettatori nell’area sottostante aveva aperto preventivamente una bandiera per usarla come rete di sicurezza. Il gatto è atterrato così incolume e al sicuro, tra gli applausi e le urla della folla in delirio.