Jared Leto si trasforma per House of Gucci

Jared Leto diventa irriconoscibile per il suo ruolo in “House Of Gucci”: il film arriverà nelle sale cinematografiche a dicembre 2021

L’uscita del trailer e del poster di “House Of Gucci”, il nuovo film di Ridley Scott che racconta la storia della casa di moda italiana, hanno rivelato un Jared Leto completamente trasformato. La pellicola, che tratterà anche l’omicidio del capo della maison Maurizio Gucci, vede portare sul grande schermo la storia della famiglia Gucci tramite un cast stellare che ha tra i protagoisti Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek e Jared Leto.

Il frontman dei Thirty Second To Mars interpreterà l’eccentrico Paolo Gucci, il cugino di Maurizio Gucci. Stravolto dal magistrale lavoro di makeup, Jared Leto risulta riconoscibile soltanto grazie agli occhi. Sono infatti spariti tutti i tratti distintivi del cantante, dai lunghi capelli al fisico scolpito, ora sostituiti da addominali tutt’altro che asciutti e un baffo vintage che lo hanno trasformato completamente.

Il cantante e attore è già stato un trasformista dichiarato, basti pensare ai suoi precedenti ruoli come Joker in “Suicide Squad”. Alcuni scatti provenienti dal set del film girato in Italia erano già apparsi in rete, ma le foto condivise recentemente su tutti i canali dei protagonisti sono le prime immagini ufficiali di “House Of Gucci”.

Jared Leto non è nuovo alla maison, da anni è testimonial per Gucci e grandissimo amico del Direttore Artistico Alessandro Michele.

Il ruolo di Jared Leto sarà di grande importanza, alla fine degli anni ’70 Paolo Gucci ha portato grandi tensioni all’interno della famiglia aprendo un negozio indipendente usando il nome del brand. Successivamente il negozio è stato riassorbito dalla casa di moda.

Il fatto sarà uno degli avvenimenti raccontati nella storia di “House Of Gucci”, il cui punto focale è l’omicidio – avvenuto il 27 marzo 1995 – di Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver, ad opera di Benedetto Ceraulo. Ad essere condannata come mandante dell’omicidio sarà sua moglie Patrizia Reggiani che vede il suo volto in Lady Gaga.

Ridley Scott racconta in questo modo uno dei casi di cronaca più seguiti degli anni ’90; un intreccio di famiglia, amore, avidità, tradimento, vendetta, omicidio all’interno dei quali è stato costruito un impero della moda.

La pellicola è basata sul libro di Sara Gay Forden, “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” ed è stato girato in diverse location italiane tra le quali Roma, Firenze, Milano e il Lago di Como.

“House Of Gucci” arriverà nelle sale italiane a dicembre 2021.