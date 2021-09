In Valle d’Aosta numero unico per esami e visite

In Valle d’Aosta attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16:30 il numero unico per prenotare esami, visite e tamponi

In Valle d’Aosta il numero telefonico 0165-548387 è il nuovo numero unico per la prenotazione di esami di laboratorio (i cosiddetti esami del sangue), visite ed esami specialistici, tamponi per il Sars-Cov-2, sia antigenici rapidi, sia molecolari, su tutto il territorio regionale. Lo comunica l’Usl della Valle d’Aosta.

La prenotazione sarà eseguita telefonicamente solo se il medico avrà rilasciato all’assistito la ricetta bianca dematerializzata. Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16.30. È sempre possibile prenotare direttamente agli sportelli del Cup delle sedi distrettuali.