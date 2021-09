Aiello in concerto a Ortona il 19 settembre

Sta per arrivare il concerto di Aiello a Ortona, inizialmente previsto per la vigilia di Ferragosto: tutte le informazioni per i biglietti

Il concerto di AIELLO inizialmente previsto sabato 14/08/2021 presso Piazza San Tommaso di Ortona è stato rinviato a domenica 19/09/2021. I biglietti già acquistati saranno validi per accedere nella nuova data.

Acquisto con carta di credito

L’acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà chiedere l’annullo e il rimborso dell’acquisto, sulla carta di credito utilizzata, inviando una e-mail all’indirizzo assistenza@ciaotickets.com indicando:

1. Codice di transazione

2. Nome e cognome dell’utenza che ha effettuato l’acquisto

N.B. L’importo tornerà disponibile sul saldo della carta di credito utilizzata entro 20 giorni successivi la data dell’operazione di annullo.

Acquisto Punto vendita

L’acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà chiedere il rimborso, previa restituzione del biglietto integro di ogni sua parte, presso il punto vendita di acquisto.

Acquisto con Bonus cultura

L’acquirente impossibilitato a partecipare nella nuova data potrà chiedere l’annullo dell’acquisto inviando una e-mail all’indirizzo assistenza@ciaotickets.com indicando:

1. Codice di transazione

2. Nome e cognome dell’utenza che ha effettuato l’acquisto

N.B. Il credito del buono non sarà rimborsato ma potrà essere utilizzato per acquistare eventi, idonei, presenti sul sito www.ciaotickets.com entro il termine di validità; per maggiori informazioni scrivere a bonuscultura@ciaotickets.com