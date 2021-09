“Segre1o” è il nuovo singolo di Mang

Mang torna con un brano che racconta il momento in cui si è innamorati, ma non si è ancora trovato il coraggio di esternare i propri sentimenti

“Dimmi tutto ciò che pensi anche se non si può”, tutti abbiamo provato l’emozione di doversi dichiarare in amore. Segre1o è un brano pop-reggaeton, che racconta proprio il momento in cui si è innamorati, ma non si è ancora trovato il coraggio di esternare i propri sentimenti.

Dietro la spensieratezza, si nasconde un mare di profonde emozioni. Segre1o è tutto ciò che si prova, ma che non si può dire: sguardi che raccontano più di mille parole; l’indecisione e l’insicurezza per il futuro; la voglia di ballare e di fermare il tempo mentre si è insieme; il desiderio di sentire che l’amore è corrisposto e che anche la ragazza sarà disposta a prendersi cura del protagonista.

Il coraggio verrà infine trovato, perché l’amore è un sentimento troppo profondo per rimanere segreto. Segre1o è un brano solare, fresco, pronto a farvi innamorare e ballare in riva al mare!

Emanuele Giuglietti, in arte Mang, è un giovane cantautore pop, classe 2000.

All’età di 18 anni, inizia a studiare chitarra e nell’estate del 2020 pubblica da indipendente il suo primo singolo “Vieni con Me”; seguito nel febbraio del 2021 da “Proprio Come Me”, due brani che parlano d’amore, felicità e spensieratezza.

Segre1o è il suo nuovo singolo estivo pubblicato con Digital Distribution Bundle.

L’obiettivo di Mang è quello di poter donare, attraverso la musica, emozioni e momenti di vita vissuta in cui rispecchiarsi.