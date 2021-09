Previsioni meteo 11 settembre 2021: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 settembre 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni centro-meridionali, prosegue la fase di tempo stabile al Nord

Condizioni meteo in evoluzione in queste ore su parte dell’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo. Dopo diversi giorni di tempo stabile grazie all’alta pressione è atteso dunque un peggioramento sulle regioni del Centro-Sud, dove nella giornata di oggi avremo piogge e locali rovesci. Bel tempo invece al Nord, ad eccezione dell’arco alpino dove non mancheranno le precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani la coda della perturbazione porterà maltempo sule regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori. L’anticiclone continuerà invece a proteggere il Nord e gran parte del Centro per tutto il weekend. La prossima settimana inizierà con clima asciutto e non sono attese variazioni almeno fino a mercoledì quando si intravede il ritorno delle perturbazioni atlantiche.

Intanto per oggi, sabato 11 settembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sui rilievi, ma senza fenomeni di spicco associati; tempo asciutto in pianura. Residue precipitazioni attese in serata sull’arco alpino; cieli sereni su coste e pianure.

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori del Centro Italia, ma con prevalenza di tempo asciutto. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi, con locali temporali tra Lazio e Abruzzo. Tempo più stabile in serata con ampie schiarite sulle regioni centrali e residue piogge in Appennino.

In Toscana molte nubi al mattino sui settori interni, sole prevalente sulla costa; al pomeriggio locali piogge interesseranno le zone interne per poi esaurirsi in serata.

Al Sud e sulle Isole nuvolosità irregolare al mattino con precipitazioni su Calabria, Sicilia e settori orientali della Sardegna. Peggiora nel corso del pomeriggio con temporali e locali nubifragi specie su Basilicata, Calabria e settori interni della Sicilia. Più asciutto sulle regioni Adriatiche. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto residue piogge sulla Sicilia centro-occidentale.

In Calabria piogge al mattino sui settori meridionali della regione, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutti i settori con temporali sparsi sulla Sila e sui settori meridionali. Migliora in serata

Temperature minime in generale aumento. Massime in rialzo sulle regioni del Nord-Ovest; stazionarie o in diminuzione altrove.

