Pretelli e Giulia Salemi pensano al matrimonio

Galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip. Epicentro di un amore che sembra destinato a durare, al contrario di quanti non credevano nella storia. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sarebbero pronti a fare il grande passo. È questa l’indiscrezione lanciata da Investigatore Social, il quale sarebbe certo: “I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”.

Inseparabili e più felici che mai, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) i Prelemi sono ormai una coppia solida. Prontissimi a portare su un altro livello una relazione che, sin dall’inizio, appassiona i fan. E ormai è impossibile immaginare l’uno senza l’altra. Qualche mese fa, parlando del suo lavoro come cantante, Pierpaolo non aveva esitato a citare la compagna: “Lei crede in me, alimenta la benzina che ho dentro. È la persona che più mi sostiene”.

Un’ancora di salvezza per il 31enne, già papà di un bimbo di 4 anni. Giulia e Pierpaolo si godono la loro storia e non confermano i rumors ma i loro seguaci già sperano di poter vedere presto il frutto del loro amore.