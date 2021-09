Pisolino promosso: fa aumentare la produttività

Il pisolino è un’abitudine dei grandi, da Albert Einstein a Leonardo Da Vinci. Ora anche le aziende investono sul sonnellino che aumenterebbe la produttività

Il pisolino è un’abitudine dei grandi: i sonnellini “famosi” includono quelli di Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Thomas Edison e Winston Churchill, tra molti altri leader di pensiero e innovatori di successo. Ultimamente, le organizzazioni stanno lentamente iniziando a vedere la connessione tra cervello, produttività e “sonnellino” extra.

Secondo un sondaggio della Society for Human Resource Management (SHRM), circa il 6% delle organizzazioni statunitensi, tra cui The Huffington Post, Nike e Pizza Hut, ha iniziato a fornire stanze per il pisolino ai propri dipendenti. Stazioni per i sonnellini, baccelli per i pisolini e persino suite per sonnellini si sono fatti strada negli aeroporti, nelle università e nei centri commerciali.

Questo significa che più organizzazioni possono aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti semplicemente incoraggiando il pisolino?

Immergiamoci nei vantaggi del pisolino al lavoro e ti aiutiamo a determinare quale tipo di pisolino è giusto per te.

Dormire e combattere le sfide dello sviluppo della forza lavoro

Aumento della produttività: se hai difficoltà a rimanere concentrato e rispettare le scadenze sul lavoro, potrebbe esserci una ragione scientifica dietro. Secondo la rivista SLEEP, la mancanza di sonno costa alle aziende statunitensi ben 63 miliardi di dollari di perdita di produttività ogni anno.

Per valutare la tua situazione, dai un’occhiata alle tue abitudini di sonno. Forse hai fatto più tardi la notte del solito o hai avuto problemi ad addormentarti a un’ora ragionevole. Se questo suona familiare, considera il sonnellino come un modo per aiutarti a ritrovare la concentrazione e aumentare la tua produttività. La ricerca mostra che anche un pisolino di 30 minuti può migliorare il richiamo della memoria e portare a una cognizione generale superiore.

“Considera il sonnellino come un modo per aiutarti a ritrovare la concentrazione e aumentare la tua produttività.”

Stress ridotto: quando dormi, il tuo cervello elabora i tuoi sentimenti e le tue esperienze durante il giorno. Di conseguenza, quando interrompi il sonno, finisci per provare più emozioni negative che positive. Diversi studi illustrano l’impatto positivo che i livelli di stress ridotti hanno sulla tua salute e, di conseguenza, sulle tue prestazioni. Il sonnellino può ridurre l’ansia e la depressione a livello chimico, riducendo al minimo i livelli di cortisolo (un ormone che eleva la glicemia).

Se ti senti più stressato del solito, fare un pisolino potrebbe essere un ottimo modo per bilanciare le tue emozioni e ritrovare la resistenza di cui hai bisogno per esibirti al meglio.

Rimani costantemente connesso con la tua mente

Impatto sulla memoria di lavoro: se non riesci a smettere di fare semplici errori nei tuoi progetti recenti o ti ritrovi a dimenticare compiti semplici, il pisolino potrebbe essere la risposta. Quando stai sonnecchiando, il tuo flusso di pensieri e sentimenti può unirsi in modi che non possono accadere quando sei in un sonno profondo. Questo può migliorare la tua memoria. In effetti, uno studio della NASA ha scoperto che il pisolino migliora attivamente la memoria di lavoro, il che comporta la focalizzazione dell’attenzione su un compito mentre si tengono in memoria altri compiti. Questa è un’abilità fondamentale nell’eseguire lavori complicati come pilotare un’astronave … ma può aiutarti anche nel tuo lavoro quotidiano.

Gli studi dimostrano anche che i sonnellini migliorano non solo la memoria, ma anche le prestazioni intellettuali e la precisione. La risonanza magnetica dei sonnellini ha mostrato che l’attività cerebrale è rimasta più alta durante il giorno rispetto a coloro che non hanno avuto la possibilità di sonnecchiare.

Sonnellino per migliorare l’apprendimento e le prestazioni

Sii consapevole del tempo: la durata del pisolino è importante e non è una buona idea fare un pisolino senza pianificarlo in anticipo. Tieni presente che, per alcuni, un pisolino di più di 30 minuti può causare “inerzia del sonno” e farti sentire a bassa energia poiché il tuo corpo ha iniziato ad entrare nel sonno profondo.

Considera i seguenti vantaggi dei pisolini in base alla lunghezza:

Pisolino di 20 minuti: aumenterà la tua prontezza mentale, la memoria e le capacità di apprendimento motorio. Questo è spesso considerato “il classico pisolino di potere”. Un pisolino energetico ti consente di raggiungere la fase due del sonno, che può migliorare sia la memoria a breve che a lungo termine.

Pisolino da 20 a 30 minuti: potenzia non solo la tua memoria ma anche la tua creatività.

Pisolino da 30 a 60 minuti: migliora le capacità decisionali e la memoria.

Pisolino da 60 a 90 minuti: per molte persone, questo è il tipo di pisolino più vantaggioso perché aiuta a ottenere un sonno REM di qualità. Se trovi questo tempo per riposare nella tua giornata lavorativa, hai la possibilità di resettare il tuo cervello e migliorare le tue capacità di risoluzione dei problemi.

È ancora l’ora del pisolino?

Mentre è vero che brevi pisolini energetici possono migliorare la funzione cerebrale, schemi di pisolini lunghi o irregolari possono avere un impatto negativo sulla tua produttività. Ma non preoccuparti: finché sei consapevole delle tue abitudini di sonnellino, sarai in grado di incorporare i pisolini nella tua routine quotidiana e trarne i benefici. Fare un pisolino potrebbe solo migliorare il tuo umore generale e influenzare positivamente il tuo atteggiamento nei confronti degli altri, come colleghi e clienti. Chi non lo vorrebbe?

Il tuo posto di lavoro ha pensato di investire in stazioni per il pisolino? Quale stile di sonnellino ti è servito meglio nel tuo lavoro?

“Se ti trovi più stressato del solito, fare un pisolino potrebbe essere un ottimo modo per bilanciare le tue emozioni.”