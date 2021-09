Colite ulcerosa: adalimumab sicuro per i bambini

Il trattamento con adalimumab è efficace e sicuro per i pazienti pediatrici con colite ulcerosa da moderata a grave secondo un nuovo studio

Adalimumab sarebbe un’opzione di trattamento efficace e sicura per i pazienti pediatrici con colite ulcerosa da moderata a grave. È quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su Lancet Gastroenterology and Hepatology.

“Prima dell’inizio del presente studio nel 2014, gli studi clinici in pazienti pediatrici con colite ulcerosa (CU) da moderata a grave erano scarsi”, evidenziano Nicholas M. Croft, professore di gastroenterologia pediatrica presso il Center for Immunology, Blizard Institute, Barts e London School of Medicine, Queen Mary University of London e Royal London Children’s Hospital, e colleghi. “Lo scopo di questo studio era valutare la sicurezza e l’efficacia di adalimumab nei bambini con colite ulcerosa da moderata a grave”.

Nello studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco ENVISION I, Croft e colleghi hanno analizzato i dati di 93 bambini (51% ragazze) di età compresa tra 4 anni e 17 anni con CU da moderata a grave (83% ha ricevuto adalimumab per induzione a dosi elevate o standard. Il 17% ha ricevuto adalimumab per induzione ad alte dosi in aperto dopo la modifica del disegno dello studio).

I ricercatori hanno reclutato i partecipanti tra il 13 ottobre 2014 e il 5 settembre 2018.

Lo studio ENVISION I in doppio cieco è stato condotto in 24 ospedali in dieci paesi.

I partecipanti hanno ricevuto adalimumab per induzione ad alte dosi (2,4 mg/kg [massimo 160 mg] alle settimane 0 e 1) o adalimumab per induzione a dose standard (2,4 mg/kg alla settimana 0 e placebo alla settimana 1); entrambi i gruppi hanno ricevuto 1,2 mg/kg (massimo 80 mg) alla settimana 2 e 0,6 mg/kg (massimo 40 mg) alle settimane 4 e 6.

I soggetti con risposta parziale del punteggio Mayo (PMS) alla settimana 8 dello studio (definito come diminuzione di due o più punti e una diminuzione del 30% rispetto al basale nella PMS) hanno ricevuto adalimumab come mantenimento ad alte dosi (0,6 mg/kg a settimana), adalimumab come mantenimento a dose standard (0,6 mg/kg a settimane alterne) o placebo fino alla settimana 52.

Gli endpoint di efficacia co-primaria dello studio erano la proporzione di pazienti con remissione PMS alla settimana 8 e la percentuale di pazienti con risposta PMS alla settimana 8 che erano in piena remissione del punteggio Mayo (FMS) alla settimana 52.

Alla settimana 8, 74 (80%) bambini che hanno risposto alla PMS hanno continuato il periodo di mantenimento. 62 (84%) pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere un trattamento di mantenimento con adalimumab a dosi elevate o standard; 12 (16%) pazienti hanno ricevuto placebo.

Nei pazienti nella popolazione ITT-E (intent-to-treat) che sono stati assegnati in modo casuale a ricevere adalimumab ad alte dosi di induzione, una percentuale significativamente maggiore di pazienti era in remissione PMS alla settimana 8 (28 [60%] di 47) rispetto al placebo esterno (19,8 %; p=0,0001).

Tredici (43%) dei 30 pazienti nel gruppo adalimumab di induzione con dose standard erano in remissione PMS alla settimana 8 rispetto a un tasso di placebo esterno del 19,8%, ma questa differenza non era significativa (p=0,38).

Allo stesso modo, la remissione FMS alla settimana 52 nei bambini che rispondevano alla PMS alla settimana 8 è stata riportata in una percentuale significativamente più alta di pazienti nella popolazione mITT-E che avevano ricevuto adalimumab di mantenimento ad alte dosi (14 [45%] di 31 pazienti) rispetto al placebo esterno alla settimana 52 (18,4%; p=0,0001).

Nove (29%) dei 31 pazienti nel gruppo di mantenimento con dose standard di adalimumab erano in remissione FMS alla settimana 52 rispetto a un tasso di placebo esterno del 18,4%, ma questa differenza non era significativa (p=0,38).

I tassi di remissione nei gruppi adalimumab raggruppati sono stati significativamente migliori rispetto al placebo esterno (remissione PMS alla settimana 8: 41 [53%] su 77 pazienti; p<0,0001; remissione PMS alla settimana 52: 23 [37%] su 62 pazienti ; p=0,0001).

Ventuno (23%) dei 93 pazienti nello studio principale hanno avuto uno o più eventi avversi gravi emergenti dal trattamento durante qualsiasi esposizione ad adalimumab. Gli eventi avversi più comuni sono stati cefalea, anemia e riacutizzazione della colite ulcerosa durante il periodo di induzione e riacutizzazione della colite ulcerosa, cefalea e nasofaringite durante il periodo di mantenimento.

Riassumendo, Croft e colleghi hanno evidenziato che i tassi di remissione nei gruppi adalimumab raggruppati erano migliori rispetto al placebo esterno (remissione della PMS alla settimana 8: 53% di 77 pazienti; p<0,0001; remissione della FMS alla settimana 52: 37% di 62 pazienti; p=0.0001).

Come hanno concluso Croft e colleghi: “I risultati dello studio mostrano che il trattamento con adalimumab è stato efficace e ben tollerato nei bambini con colite ulcerosa da moderata a grave con tassi clinicamente significativi di remissione e risposta, compresa la remissione senza corticosteroidi e la guarigione della mucosa, osservati fino a 52 settimane. Non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza, suggerendo che adalimumab è un’opzione di trattamento efficace e sicura per i bambini con colite ulcerosa da moderata a grave”.

Croft N.M. et al; Efficacy and safety of adalimumab in paediatric patients with moderate-to-severe ulcerative colitis (ENVISION I): a randomised, controlled, phase 3 study Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Aug;6(8):616-627. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00142-4. Epub 2021 Jun 19. leggi