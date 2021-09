Su Instagram scontro tra Fedez e Pio e Amedeo

Fedez contro Pio e Amedeo: botta e risposta su Instagram, la polemica innescata dall’intervento del duo comico ai Seat Music Awards

Ha fatto discutere la partecipazione di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards 2021. I due comici sono stati premiati in diretta su Rai 1 all’Arena di Verona per aver “rinnovato il linguaggio televisivo”. Al momento del ritiro del premio, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il duo ha lanciato una “frecciata” a Fedez, in riferimento a quanto accaduto al Concertone del Primo Maggio (CLICCA QUI per approfondire).

“Se la Rai non ci ha censurato in prima serata vuol dire che la Rai è libera… nessuno che si è permesso di venire da noi ‘ragazzi di cosa parlerete?’… Anche perché avremo inventato altre cose. Qualcun altro poteva fare così senza suscitare tante polemiche. Dici delle cose.. non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco. Dai Federico! Si fa la polemica. Ti piace che si fa il traffico sui social. Swipe up e mi vendi i prodotti. E comprati lo smalto che ho fatto io e comprati quella cosa… però la Rai è libera. Un applauso alla Rai che non ci ha censurato!”

Fedez risponde a Pio e Amedeo: “Mi avete deluso”

Non è tardata la reazione di Fedez, che prima di andare a dormire ha deciso di rispondere a Pio e Amedeo attraverso le Instagram Stories.

“Figo. Una delle cose più fighe che ho visto in Rai perché l’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando rivoluzionari anticonformisti cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, un antisistema e un rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada e dando del ne**o e del fr**io a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle dieci apro il mio chioschetto di smalti senza al quale non riuscirei a dar da mangiare ai miei figli. E mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere gli smaltini. Comunque sono deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto quest’atto rivoluzionario di sdoganare le parole ne**o e fr**io, Siete in diretta sulla Rai ma una bella bestemmia non me lo tiri? Siete un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto. Se volete ve ne presto un pochino”.

La risposta di Pio e Amedeo

Sempre su Instagram, Pio e Amedeo hanno risposto a Fedez.

“Si è incazzato Federico. Caxxo! Il nostro primo dissing. Oddio che emozione. No Federico, noi non sappiamo manco che è un dissing, tu sei il numero uno dei numeri uno dei social. Mai ci saremo permessi di fare un dissing… La Rai non ha ingaggiato noi, non abbiamo preso una lira, non abbiamo visto un dirigente che ci ha detto “dite questa contro Fedez”. In un programma in diretta televisiva nessuno poteva fermarti, un artista di un certo calibro come Fedez che fai lo fermi? Non è che sarebbero arrivati i bodyguard sul palco a buttarti a terra. Avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte queste polemiche. Poi alla fine con chi te la sei presa con l’ultimo dei funzionari? La Rai questa sera non ci ha manco pagato. E comunque Federico male ci siamo rimasti noi, non tu. Perché questa cosa del populista 2.0 da te non ce lo aspettavamo. Sei un ragazzo intelligente, perché devi dire ste caxxate? Fai passare la cosa che noi istighiamo la gente ad andare in giro a dire fr**io e ne**o. Furbacchione. Anche perché poi si cade nel patetico e tu non puoi diventare patetico. E in mezzo alla polemica ci sta il traffico e in mezzo al traffico che ci metto? Lo swipe up! Federì non te la prende, non fare il risentito abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca. Che si può essere liberi anche in Rai. Tu vai là, ti chiami Fedez, nessuno ti avresti fermato. Mandaci lo smalto! Un abbraccio”.