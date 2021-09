Realizzare siti responsive: quali sono i vantaggi

Realizzare siti responsive con CMS WordPress è utile per rendere la tua attività online funzionale a al passo con la tecnologia

Un ottimo sito Web non dovrebbe essere limitato a un dispositivo specifico. Per anni le aziende di web design hanno creato siti Web desktop e mobile friendly per adattarsi alle dimensioni dello schermo e ai dispositivi. Ora con il web design reattivo, i miei siti web sono compatibili con qualsiasi dispositivo tu scelga di utilizzare.

Un buon aproccio al web design reattivo consiste nel progettare un sito Web che risponda al comportamento di un utente in base alle dimensioni dello schermo e al device. Con la realizzazione di un sito responsive, quando qualcuno visita il tuo sito web, il sito rileva il dispositivo in uso e si adatta di conseguenza per una visualizzazione ottimale. Il codice HTML5 reattivo abbraccia i tre vantaggi del web design reattivo: griglie fluide, immagini flessibili e richieste multimediali CSS3 per rilevare la risoluzione dello schermo.

Realizzazione siti responsive, quali sono i vantaggi

Avere un sito responsive perfettamente funzionante, vuol dire dare la massima esperienza di navigazione agli utenti che visioneranno il tuo sito internet. Il tutto non si focalizza solo ed esclusivamente a una bella grafica del sito, ma dare una esperienza di usabilità ottimale agli utenti, vuol dire aumentare la possibilità di proporre o vendere i propri servizi/prodotti a chiunque navighi all’interno del sito. I vantaggi per la tua azienda o professione ad avere un sito internet responsive, vuol dire garantire la navigazione ottimale del sito con qualsiasi device.

I dati parlano chiaro, con l’avvento dei dispositivi mobile come gli Smartphone e i Tablet, sempre più persone si informano e acquistano prodotti direttamente dai propri cellulari. Negli ultimi anni la crescita dei dispositivi mobile non si è mai arrestata, e ad oggi, rappresentano per ogni sito internet circa l’80% delle connessioni, e i dati sono facilmente riscontrabili dal tool Analytics di Google.

La progettazione di siti responsive è il modo più efficiente ed economico per garantire che il tuo sito offra un’esperienza utente senza interruzioni su tutti i tipi di dispositivi. Con l’utilizzo di smartphone e tablet che hanno superato i desktop nel 2014, è importante fornire contenuti ottimizzati per i dispositivi mobili quando e dove gli utenti lo desiderano.

Un sito web reattivo è costruito utilizzando un sistema a griglia fluida che si adatta alle dimensioni dello schermo del dispositivo su cui viene visualizzato. I contenuti vengono gestiti tramite un unico CMS, il che comporta un risparmio di costi e tempo rispetto ai vecchi tempi di costruzione e gestione di siti separati per ogni tipo di dispositivo.

I vantaggi della progettazione di siti Web reattivi

Costo

Il costo iniziale per costruire un sito responsive può essere del 30-40% più alto di un sito solo desktop; tuttavia, rispetto ai costi di sviluppo e manutenzione per versioni separate per più tipi di dispositivi, la risposta reattiva facilita il miglior ROI.

Sviluppo

I siti responsive sono costruiti come un unico sistema, utilizzando media query CSS e griglie fluide per offrire layout che corrispondono alle dimensioni dello schermo dei dispositivi su cui vengono serviti. Inoltre, condividono un unico CMS, il che significa che tutti gli aggiornamenti possono essere effettuati in un’unica posizione. Ciò significa che i tempi di sviluppo e di gestione dei contenuti sono notevolmente ridotti, il che porta all’efficienza complessiva della tua azienda.

Esperienza di navigazione

Forse l’aspetto più rivoluzionario del design reattivo è la sua capacità di creare coerenza e coesione in un settore in rapida evoluzione in cui nuovi tipi di dispositivi entrano continuamente nel mercato. Ciò significa che anche se i tuoi clienti possono cambiare la loro preferenza di device, o il sistema operativo, la tua presenza online rimarrà la stessa.

Google

Google ha ammesso di premiare i siti Web che offrono esperienze utente che soddisfano le esigenze dei propri utenti. Ciò significa che se una grande percentuale del tuo traffico proviene da dispositivi mobili, ma il tuo sito non è ottimizzato per i dispositivi mobili, l’autorità del tuo dominio e il posizionamento nei motori di ricerca potrebbero risentirne.