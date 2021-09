Concorso per funzionari giudiziari: lo scritto il 13 ottobre

Si sblocca il concorso per funzionari giudiziari per il ministero della Giustizia, organizzato da Formez PA: si terrà il 13 ottobre in 6 sedi

Dopo due anni si sblocca il concorso per funzionari giudiziari per il ministero della Giustizia, organizzato da Formez PA. Come si legge, infatti, sul sito dell’istituto in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione Pubblica, www.formez.it, la prova scritta si terrà il 13 ottobre in sei sedi: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Gli iscritti al bando in oggetto, che mette a disposizione 2.329 posti di lavoro, furono 85.455 e le prove preselettive si svolsero nel novembre del 2019. I candidati ammessi alla prova scritta del 13 ottobre sono 7.571.