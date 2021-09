Coin lancia la boutique online con personal shopper

Come funziona la nuova boutique virtuale Coin.it, affiancata alla rete di 35 department store fisici presenti lungo tutta la Penisola

Essere più vicino e accessibile per tutti i clienti: è l’obiettivo della nuova boutique virtuale Coin.it affiancata alla rete di 35 department store Coin presenti in Italia per proporre un’esperienza d’acquisto completa e omnichannel.

L’eBoutique è dedicata ad abbigliamento, beauty e casa e offre una selezione di brand presenti anche presso la rete fisica di negozi e sarà ulteriormente arricchita nei prossimi mesi, permettendo ai marchi partner di Coin di raggiungere una più vasta fascia di clienti.

La nuova boutique rafforza e completa la presenza online della catena, già attiva con il brand Coincasa dedicato all’home decoration.

Coin.it offre gli stessi servizi presenti in negozio, grazie all’integrazione delle funzioni di customer care e all’offerta di opzioni come il click and collect, l’accesso ai programmi fedeltà e la possibilità di essere affiancati online da un personal shopper.

“Siamo fermamente convinti che fisico e virtuale siano due dimensioni dello stesso processo e che non possano più prescindere una dall’altra”, ha affermato Roland Ambruster, AD di Coin.