Kellog lancia i cereali RX con proteine

Kellogg amplia la gamma del brand RX con una nuova offerta di cereali con proteine vegetali che si affiancano alle barrette proteiche

La prima colazione è tornata in auge durante la pandemia e Kellogg ne approfitta ampliando la gamma del brand RX con una nuova offerta di cereali che si affiancano alle barrette proteiche.

RX Cereal è arricchito da un mix di proteine vegetali ricavate da piselli, mandorle e riso integrale, senza coloranti artificiali e conservanti ed è proposto anche come spuntino pomeridiano, utilizzo diventato popolare negli ultimi 2 anni secondo fonti citate dall’azienda nel suo comunicato.

Il nuovo lancio sfrutta anche il forte interesse mostrato dai consumatori per le proteine vegetali e per un’alimentazione più sana. Il logo di Kellogg non è in evidenza sulle confezioni: l’azienda ha deciso di far muovere RX con una forte autonomia, permettendo così al brand di espandersi nel segmento ‘clean label’ grazie anche a un packaging che elenca gli ingredienti dei prodotti nella parte anteriore della confezione.