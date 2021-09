Fibrillazione atriale: lo sport riduce le recidive

Nei pazienti che soffrono di fibrillazione atriale l’esercizio fisico riduce di un quarto le recidive secondo una ricerca presentata in anteprima al Congresso ESC 2021

Un programma di esercizio fisico della durata di sei mesi aiuta a mantenere un ritmo cardiaco normale e riduce la gravità dei sintomi nei pazienti con fibrillazione atriale. E’ quanto emerge da una ricerca presentata in anteprima al Congresso ESC 2021.

“Lo studio ACTIVE-AF dimostra che alcuni pazienti possono controllare la loro aritmia attraverso l’attività fisica, senza la necessità di interventi complessi come l’ablazione o i farmaci per mantenere il loro cuore nel ritmo normale”, ha detto l’autore dello studio, il dottor Adrian Elliott dell’Università di Adelaide, Australia.

La fibrillazione atriale (AF) è un disturbo del ritmo cardiaco che fa battere il cuore velocemente e irregolarmente. I sintomi più comuni sono palpitazioni, mancanza di respiro, testa leggera e affaticamento, che possono avere un impatto drammatico sulla qualità della vita. I pazienti hanno rischi significativi di ictus e insufficienza cardiaca. La prevalenza globale della fibrillazione atriale sta aumentando rapidamente ed è stimata in oltre 30 milioni di persone, mentre il rischio di contrarre il disturbo nel corso della vita per gli individui di età superiore ai 55 anni può essere pari a uno su tre.

La riabilitazione basata sull’esercizio fisico è raccomandata per i pazienti con malattia coronarica e insufficienza cardiaca, ma pochi studi hanno esaminato i benefici nella FA. Uno studio osservazionale ha rilevato che i pazienti che hanno acquisito una forma fisica cardiorespiratoria nel corso di un follow-up di cinque anni avevano una probabilità significativamente inferiore di avere recidive di FA. Uno studio controllato randomizzato ha dimostrato che 12 settimane di allenamento aerobico a intervalli hanno ridotto il tempo trascorso nella FA rispetto alle cure abituali, ma lo studio ha arruolato solo 51 pazienti e il follow-up è stato di sole quattro settimane.

Lo studio ACTIVE-AF ha valutato l’impatto sulla ricorrenza della FA e sulla gravità dei sintomi di un programma di esercizio di sei mesi che combina l’esercizio aerobico supervisionato e domiciliare. La valutazione è stata fatta nel corso dell’intervento e dopo altri sei mesi di follow-up. Lo studio ha incluso pazienti con brevi episodi di FA (FA parossistica) o episodi più lunghi che richiedono un intervento per ripristinare il ritmo normale (FA persistente). Sono stati esclusi i pazienti il cui ritmo cardiaco normale non può essere ripristinato (FA permanente).

Lo studio ha assegnato in modo casuale 120 pazienti con FA sintomatica a un intervento di esercizio o alle cure abituali per sei mesi. L’intervento comprendeva un esercizio supervisionato (settimanale per tre mesi e poi quindicinale per tre mesi) e un piano settimanale individualizzato da seguire a casa. Nel corso dei sei mesi l’obiettivo era quello di aumentare l’esercizio aerobico fino a 3,5 ore a settimana.

Le sessioni supervisionate erano tipicamente ad alta intensità per aumentare la forma fisica cardiorespiratoria, mentre l’esercizio a casa era tipicamente un’attività aerobica di intensità moderata scelta dal paziente (ad esempio camminare, andare in bicicletta al chiuso, nuotare). Il gruppo di cura usuale ha ricevuto consigli sull’esercizio ma nessun intervento attivo. Tutti i pazienti hanno ricevuto l’assistenza medica abituale dal loro cardiologo che era in cieco rispetto all’assegnazione del gruppo di studio.

I risultati co-primari erano il punteggio di gravità dei sintomi della FA e la percentuale di pazienti con FA ricorrente a 12 mesi. La FA ricorrente è stata definita come episodi di durata superiore a 30 secondi, sottoposti a un intervento di ablazione o che richiedevano una terapia farmacologica antiaritmica in corso.

L’età media dei pazienti nello studio era di 65 anni e il 43% erano donne.

A 12 mesi, il tasso di recidiva di FA era significativamente più basso nel gruppo di esercizio (60%) rispetto al gruppo di controllo (80%), con un hazard ratio di 0,50 (intervallo di confidenza 95% 0,33-0,78; p=0,002). Elliott ha detto: “In parole povere, questo significa che un maggior numero di pazienti nel gruppo di esercizio ha potuto mantenere un ritmo cardiaco normale senza bisogno di interventi invasivi o di un uso continuo di farmaci”.

I pazienti nel gruppo di esercizio hanno anche avuto una riduzione significativa della gravità dei loro sintomi a 12 mesi rispetto al gruppo di controllo. “Questo significa che i pazienti hanno riportato palpitazioni meno gravi, mancanza di respiro e affaticamento”, ha detto il dottor Elliott.

Egli ha concluso: “Il nostro studio fornisce la prova che l’esercizio aerobico dovrebbe essere incorporato nel trattamento dei pazienti con FA sintomatica. Questo dovrebbe affiancare l’uso di farmaci, come guidato da un cardiologo, e la gestione di obesità, ipertensione e apnea del sonno. Come guida generale, i pazienti dovrebbero sforzarsi di costruire fino a 3,5 ore a settimana di esercizio aerobico e incorporare alcune attività di maggiore intensità per migliorare la forma fisica cardiorespiratoria”.

An exercise and physical activity program in patients with atrial fibrillation: the ACTIVE-AF randomised controlled trial ESC2021