Due francobolli dedicati a Gino Cervi e Vittorio De Sica

In vendita due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati a Gino Cervi e Vittorio De Sica

Sono stati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati a Gino Cervi e Vittorio De Sica, nel 120° anniversario della nascita, al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli da quarantacinque esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le vignette riproducono, entro una pellicola cinematografica che caratterizza la serie, i rispettivi ritratti di Gino Cervi e di Vittorio De Sica, delimitati, in alto, dalle loro firme autografe. Completano i francobolli le leggende “Gino Cervi”, “1901-1974”, e “Vittorio De Sica”, “1901-1974”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Bologna Centro per il francobollo dedicato a Gino Cervi e presso l’ufficio postale di Sora (FR) per il francobollo dedicato a Vittorio De sica.

I francobolli sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche distinte per ogni emissione, contenenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, la cartolina annullata ed affrancata e la busta primo giorno di emissione al prezzo di 15€ ciascuna.