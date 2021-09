“Ancora più bello” è al cinema e in libreria

Il soggetto è di Roberto Proia e la sceneggiatura è scritta da Roberto Proia e Michela Straniero. Il film è prodotto da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Nel cast ritroviamo Ludovica Francesconi che interpreta la protagonista Marta, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo e le new entry Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso. Proprio Marta è la voce narrante del romanzo e racconta la sua vita fatta di salite e rivincite.

La storia di Marta è stata candidata ai Nastri d’Argento e ha vinto l’ultimo Premio Flaiano, affermandosi come uno degli esordi di maggior successo degli ultimi anni. In questo secondo libro, e nel secondo film, la magia continua e le emozioni lasceranno tutti senza fiato.

Trama

È passato un anno e Marta è sempre la solita: bruttina, con un grande spirito e un’incredibile ironia, ma con una malattia simpatica quanto il suo nome, la mucoviscidosi. Il mostro melmoso che si è impossessato dei suoi polmoni infatti è sempre lì. Eppure, qualcosa è cambiato: Marta è tornata single, con qualche bruciatura e senza particolare voglia di ributtarsi nella vita di coppia. Solo che il destino è in agguato, e mette sulla sua strada Gabriele: ricci spettinati e indole artistica, è un aspirante sceneggiatore. Per lui è colpo di fulmine, per Marta no. Ma Gabriele è dolce, attento, affettuoso, così diverso dall’irraggiungibile Arturo! Davvero può funzionare? Davvero il ragazzo giusto è quello che non devi inseguire e che ti fa semplicemente stare bene, senza patemi e strategie? Marta si sta quasi convincendo di sì, e che così è ancora più bello, ma qualcosa arriva a scombinare i piani. E non solo nella vita sentimentale: l’ospedale ha finalmente trovato un donatore per il tanto atteso trapianto di polmoni. Il destino di Marta, stavolta, potrebbe davvero cambiare per sempre.

Info libro

pp. 192

€ 15,90

Dai 13 anni