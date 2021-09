Università: TRent aiuta a trovare casa a Trento e Rovereto

Cresce TRent, il portale per la ricerca di alloggi universitari a Trento e Rovereto: 300 studenti iscritti, 320 alloggi disponibili e una buona risposta dei proprietari

Hanno il segno più i numeri di “TRent”, il nuovo portale per la ricerca di alloggi per gli studenti universitari a Trento e Rovereto. Un progetto realizzato da Opera universitaria, l’ente strumentale della Provincia autonoma per il diritto allo studio, per sostenere un passaggio delicato ma fondamentale per gli studenti che stanno per tornare in presenza nel nuovo anno accademico. Ovvero la ricerca in sicurezza di un alloggio adeguato alle proprie esigenze. La bacheca virtuale, creata con l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda degli studenti e tutta l’offerta presente sulle due città universitarie, registra un aumento dei contatti. Sono ora 300 gli studenti iscritti, circa un centinaio in più rispetto alle settimane precedenti, e 320 i posti letto disponibili: un’offerta variegata, che comprende immobili di proprietari privati, collegi universitari, gestori immobiliari e intermediari, in linea con la domanda da parte degli studenti. Altrettanto importante l’adesione dei piccoli proprietari che, dopo due anni molto difficili a causa della pandemia, hanno dimostrato di accogliere favorevolmente la proposta di una vetrina “istituzionale” dove “caricare” l’offerta dei propri immobili. C’è poi il dato dei sopralluoghi nei locali dei proprietari privati effettuati dal team di Opera universitaria: tutte le verifiche hanno avuto esito positivo, a dimostrazione – sottolinea l’ente della Provincia – di una gestione trasparente e corretta da parte dei proprietari che si affidano al portale.

TRent rappresenta dunque un’opportunità nelle due direzioni, sia per chi cerca che per chi offre un alloggio. Ne è convinta la presidente di Opera universitaria: “Oltre alla possibilità di accedere alle residenze di Opera attraverso apposito bando, con questo nuovo progetto abbiamo voluto dare uno strumento in più ai nostri studenti, che adesso hanno la possibilità di trovare in un unico portale una vasta proposta di soluzioni abitative, dagli appartamenti dei piccoli proprietari privati, ai collegi universitari, fino ai gestori immobiliari e agli intermediari. Per i proprietari, inoltre, si tratta di una vetrina moderna, intuitiva, facilmente utilizzabile, con la possibilità per i privati di ricevere un bollino che attesti la corrispondenza dell’annuncio allo stato reale dell’immobile, attraverso un sopralluogo effettuato da personale di Opera, subito dopo la pubblicazione dell’annuncio. Ancora una volta Opera ha voluto cogliere l’occasione di questa crisi per ripensare alla propria missione e cercare di stare al fianco della comunità con soluzioni e proposte innovative”.

Gratuito e utile sia per chi cerca sia per chi offre alloggio

Il portale, va sottolineato, è gratuito, interamente tradotto in inglese, intuitivo e semplice da utilizzare, sia per gli studenti che per i proprietari che intendono caricare i propri annunci. Con TRent gli studenti hanno la possibilità cercare un alloggio tra le diverse tipologie presenti (collegi universitari, immobili di gestori immobiliari, di intermediari e di proprietari privati), dare una valutazione all’immobile e consultare le recensioni per essere guidati nella scelta, iscriversi al portale ed entrare a far parte della community TRent. I proprietari possono caricare i propri annunci, registrandosi al portale e compilando i campi indicati. Anche per loro è possibile consultare le recensioni e commentare l’esperienza avuta con i locatari.

Massima trasparenza

Per favorire la massima trasparenza e correttezza nella relazione tra studente e locatore, il portale prevede numerosi campi per descrivere nella maniera più completa possibile l’immobile, con particolare attenzione alle condizioni economiche. TRent, infatti, permette di mettere a confronto l’offerta presente su tutto il territorio, facilitando così la ricerca e favorendo una concorrenza positiva tra i diversi proprietari. A questo proposito, vediamo un costo medio per posto letto pari a 319 euro a Trento e di 290 euro a Rovereto.

Sopralluoghi, esito positivo

Tutti i sopralluoghi effettuati, come detto, hanno avuto esito positivo. Il sopralluogo da parte del team Opera è inoltre molto rapido: entro 6 giorni dall’inserimento dell’annuncio viene effettuata la verifica sulla sua corrispondenza alle reali caratteristiche dell’immobile, garantendo così una ricerca in sicurezza da parte degli studenti.

Il link al portale

https://trent.operauni.tn.it/