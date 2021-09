L’abuso di alcol invecchia i vasi sanguigni

L’uso di alcol nei giovani adulti porta all’invecchiamento precoce dei vasi sanguigni secondo uno studio presentato al Congresso ESC 2021

Bere alcol durante l’adolescenza e la giovane età adulta è associato a irrigidimento accelerato delle arterie, un precursore delle malattie cardiovascolari. Questo è il risultato di uno studio presentato al Congresso ESC 2021.

“C’erano alcune prove di un aumento graduale con l’uso più pesante, il che significa che più si beve, maggiore è l’aumento della rigidità arteriosa”, ha detto l’autore dello studio Hugo Walford, studente di medicina all’University College di Londra, Regno Unito. “Il rapporto non è stato spiegato da altri fattori predisponenti per le malattie cardiache, suggerendo che il comportamento rischioso durante questo periodo ha un effetto diretto sulla salute vascolare”.

Quando le persone invecchiano, le loro arterie diventano naturalmente più rigide e meno elastiche. Le arterie più rigide sono associate a maggiori rischi di malattie cardiache e ictus. Alcuni comportamenti possono accelerare l’irrigidimento delle arterie. Per esempio, una ricerca precedente ha dimostrato che fumare tabacco e bere alcolici sono collegati a un irrigidimento delle arterie negli adolescenti.

Poiché la giovane età adulta è un periodo critico per l’inizio e l’uso pesante di fumo e alcol, questo studio si è concentrato sui cambiamenti nella rigidità arteriosa tra i 17 e i 24 anni e la relazione con queste abitudini.

Lo studio ha incluso 1.655 partecipanti all’Avon Longitudinal Study of Parents And Children (ALSPAC) di età compresa tra 17 e 24 anni. Alcol e fumo sono stati misurati all’età di 17 e 24 anni e i risultati ai due punti di tempo sono stati combinati. L’uso di alcol è stato classificato come mai, medio (4 drink o meno in un giorno tipico di bere), e alto (più di 5 drink in un giorno tipico di bere). Il fumo è stato classificato come mai, passato, medio (meno di 10 sigarette al giorno), e alto (10 o più sigarette al giorno).

La rigidità arteriosa è stata valutata all’età di 17 e 24 anni usando una tecnica non invasiva chiamata velocità dell’onda di polso carotideo-femorale, che è un predittore robusto e indipendente della futura malattia cardiovascolare, specialmente nei giovani.

I ricercatori hanno esaminato le associazioni tra il fumo e l’abitudine al bere e i cambiamenti nella rigidità arteriosa tra i 17 e i 24 anni. Le analisi sono state aggiustate per età, sesso e stato socioeconomico, più le seguenti misure all’età di 24 anni: indice di massa corporea, pressione sanguigna, colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL), glicemia e proteina C-reattiva (una misura dell’infiammazione).

Il consumo di alcol tra i 17 e i 24 anni è stato classificato come assente, medio e alto nel 7%, 52% e 41% dei partecipanti, rispettivamente. Il fumo durante quel periodo è stato classificato come assente, passato, medio e alto nel 37%, 35%, 23% e 5% dei partecipanti, rispettivamente.

La rigidità arteriosa è aumentata in media del 10,3% dai 17 ai 24 anni, con un aumento leggermente maggiore nelle donne che negli uomini. La rigidità arteriosa è aumentata con ogni aumento di un punto nel punteggio medio dell’alcol. Nessun aumento graduale della rigidità arteriosa è stato visto con il punteggio medio del fumo. Mentre i fumatori ad alta intensità hanno avuto un aumento numericamente maggiore della rigidità arteriosa rispetto ai non fumatori, questo ha raggiunto la significatività statistica solo nelle donne. I cambiamenti nella rigidità arteriosa tra i 17 e i 24 anni non differiscono tra ex-fumatori e non fumatori.

Walford ha detto: “I risultati suggeriscono che il danno arterioso si verifica nei giovani bevitori e nelle giovani donne che fumano molto. I mai fumatori e gli ex fumatori avevano alterazioni simili nella rigidità arteriosa, indicando che smettere può ripristinare la salute vascolare in questa giovane età”.

L’autore ha concluso: “Il binge drinking è spesso un’esperienza normale per gli studenti, e il calo della prevalenza del fumo nel Regno Unito è sfidato da un forte aumento dell’uso delle sigarette elettroniche. I giovani possono credere che bere e fumare non causino danni a lungo termine. Tuttavia, questi risultati indicano che questi comportamenti potrebbero mettere i giovani su una traiettoria di vita che inizia con un irrigidimento arterioso precoce, che può portare a malattie cardiache e ictus”.

