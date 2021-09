Giulia Salemi condurrà la trasmissione GFVip Party

Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip come opinionista in un programma dedicato al reality: la compagna di avventura sarà Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

È il momento di lasciarsi alle spalle le acque cristalline di Mykonos per Giulia Salemi e tornare ai suoi impegni lavorativi. La nuova stagione promette bene per l’ex gieffina che – secondo quanto svelato da Chi – torna protagonista proprio nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Archiviata l’esperienza come inquilina, la 28enne è stata chiamata a vestire i panni di opinionista. Commenterà le gesta dei concorrenti sul web.

“Sorride anche Giulia Salemi – si legge tra le pagine del settimanale- che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GfVip Party, l’emanazione web del GfVip trasmessa sul portale Infinity“.

La sua compagna d’avventura: Gaia Zorzi

Non sarà, però, sola: “In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

Come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il Grande Fratello Vip 6 partirà, con la conduzione di Alfonso Signorini, il 13 settembre.