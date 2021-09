L’amante di Lady Chatterley su Netflix: 2 ingressi nel cast

Jack O’Connell e Matthew Duckett entrano nel cast di L’amante di Lady Chatterley, produzione Netflix con Emma Corrin

La “Star in ascesa” ai BAFTA Jack O’Connell (‘71, Unbroken, Godless) e Matthew Duckett si uniscono a Emma Corrin, premio Golden Globe, nel film L’amante di Lady Chatterley di 3000 Pictures (Sony) e Netflix.

L’attore premio BAFTA Jack O’Connell ha recentemente completato le riprese di SAS: Rogue Heroes, un dramma in sei parti targato BBC e tratto dall’omonimo libro di Ben Macintyre, che ripercorre la creazione della famosa unità speciale. Più di recente ha recitato nel thriller in cinque parti di Andrew Haigh The North Water (AMC/BBC) nei panni di un ex chirurgo dell’esercito caduto in disgrazia, che parte come medico di bordo in una sfortunata spedizione a caccia di balene nell’Artico alla fine degli anni 1850. Oltre ad altri ruoli televisivi di spicco, O’Connell si è affermato recitando in film acclamati come Money Monster – L’altra faccia del denaro, Unbroken, Little Fish e Il ribelle – Starred Up.

Matthew Duckett ha recentemente interpretato il signor Leale nella produzione del The Royal National Theatre de Il Tartuffo e il protagonista Chris di My Left/Right Foot – The Musical al National Theatre of Scotland. I suoi ruoli televisivi includono: A Confession (ITV) e Doctors (BBC).

In questa nuova versione del classico raccontata da una prospettiva femminile, Corrin interpreta Lady Chatterley.

Questo film sarà il primo a essere prodotto all’interno del nuovo accordo di prelazione, in base al quale Sony Pictures offre a Netflix la prima scelta sui film che intende creare per lo streaming.

Regia: Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang, Mrs. America, The Act)

Sceneggiatura: il candidato agli Oscar David Magee (Neverland – Un sogno per la vita, Vita di Pi) adatterà la sceneggiatura tratta dal romanzo omonimo di D.H. Lawrence

Produzione: il candidato agli Oscar Laurence Mark (Jerry McGuire, Dreamgirls, The Greatest Showman); i candidati agli Oscar Pete Czernin e Graham Broadbent di Blueprint Pictures (Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Marigold Hotel)

La supervisione del progetto per 3000 Pictures sarà affidata a Marisa Paiva e Nikki Cooper

Tratto dal classico romanzo precursore dei tempi di D.H. Lawrence, il film segue la vita di Lady Chatterley, nata nella ricchezza e nel privilegio e presto sposata a un marito che finisce per non amare più. Lady Chatterley inizia un’appassionata relazione con un guardiacaccia nella proprietà inglese di famiglia, scoprendo un desiderio e un’intimità più forti di quanto credeva possibile. Quando si rende conto di essere davvero innamorata, rompe le tradizioni dell’epoca per cercare la felicità con l’amato.

L’inizio delle riprese è previsto questo autunno nel Regno Unito.