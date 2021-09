Kylie Jenner e Travis Scott aspettano il secondo figlio

Kylie Jenner e Travis Scott inseparabili: in arrivo il secondo figlio. Dopo la crisi e la pausa di riflessione, la coppia allarga la famiglia

Kylie Jenner e Travis Scott avranno un bambino. Il secondo dopo la nascita nel 2018 della primogenita Stormi. È questa la notizia che sta invadendo i media americani in queste ore, tutti pronti a confermare un annuncio che ovviamente – da parte della coppia – non era in programma di arrivare. Almeno non ancora. Dopo la crisi attraversata nel 2019 e la pausa di riflessione interrotta alla fine dello scorso anno, Kylie e Travis continuano a mantenere un basso profilo e non c’è da aspettarsi una conferma a breve. D’altronde, anche durante la prima gravidanza i due avevano scelto la linea del silenzio.

Caitlyn Jenner: “Il 19esimo nipote è in arrivo”

A lanciare un grosso indizio ci ha pensato Caitlyn Jenner. Il genitore della ragazza ha rivelato a Tmz, senza troppi peli sulla lingua: “Ho 18 nipoti, il 19esimo è in arrivo”. Frase che ha fatto partire una lunga serie di ipotesi, salvo poi scoprire che è Burt (il figlio avuto dalla precedente relazione) ad essere in attesa del terzo figlio. I tabloid d’oltreoceano, però, ne sono certi: Kylie Jenner è incinta. E!News conferma dopo aver sentito alcune fonti vicine alla coppia e gli altri siti lo seguono a ruota.

L’imprenditrice pare che da tempo confessi di voler altri figli e, non a caso, lo scorso aprile in una diretta Instagram aveva fatto sapere di desiderarne almeno 7. Secondo Tmz, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la 24enne sarebbe ai primissimi stadi della gravidanza.